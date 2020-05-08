YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Başkan Bünül; “Ceyhan’da 373 firmanın 3001 personeli kısa çalışma ödeneğinden faydalandı”

Başkan Bünül; “Ceyhan’da 373 firmanın 3001 personeli kısa çalışma ödeneğinden faydalandı”

ADANA HABERLERİ  | 08.05.2020 13:25 | Son Güncelleme

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, ilçede 373 firmanın 3 bin 1 personelinin devletin tanıdığı Kısa Çalışma Ödeneği imkanından faydalandığını açıkladı.Başkan Bünül konuyla ilgili yaptığı açıklamadı ilçede Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuranlarının tamamlanın bu haktan faydalandığını kaydetti.

Başkan Bünül; “Ceyhan’da 373 firmanın 3001 personeli kısa çalışma ödeneğinden faydalandı”

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, ilçede 373 firmanın 3 bin 1 personelinin devletin tanıdığı Kısa Çalışma Ödeneği imkanından faydalandığını açıkladı.
Başkan Bünül konuyla ilgili yaptığı açıklamadı ilçede Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuranlarının tamamlanın bu haktan faydalandığını kaydetti. Bünül, "Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi, Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi, hizmetleri sağlanmaktadır. Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanmak isteyen işletmeler, İŞKUR’a başvuruda bulunması gerekmektedir. İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması, Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması, iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir. Ceyhan’da Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmak isteyen 373 işletme 3 bin 1 personeli için İŞKUR’a müracaat etmiştir. Ceyhan’da müracaat eden 373 işletmenin 3 bin 1 personelinin tamamı Kısa Çalışma Ödeneği programından faydalanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimiz tüm kurum ve kuruluşları ile milletimizin yanında, hizmetindedir”dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak

Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Adana Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:30
Öğle
12:40
İkindi
16:28
Akşam
19:41
Yatsı
21:07

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Arıkan Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Çare Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Özsoy Eczanesi
Seyhan
Sıtkı Esen Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Adana'da yargılanan 4 FETÖ sanığından birine 3 yıl 1 ay hapis

Adana'da yargılanan 4 FETÖ sanığından birine 3 yıl 1 ay hapis

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Adana'da 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi

Adana'da 4 bin 710 kök Hint keneviri ele geçirildi

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.