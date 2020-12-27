Başkan Burkay: "Virüsün panzehiri nitelikli üretimdir"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ekonomide ağır tahribatlar oluşturduğunu belirterek, “Firmalarımız son 100 yılın en derin ekonomik krizine neden olan salgın döneminde üretimi ve istihdamı korumak adına çetin bir mücadele verdi. Yeni yıla ise aşı çalışmalarının verdiği umutlarla giriyoruz. Virüsün panzehiri nitelikli üretimdir. 2021 yılında üretimdeki gücümüzle salgın döneminin sunduğu yeni fırsatlara odaklanmalıyız” dedi.

BTSO Başkanı Burkay, 2020 yılında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunurken yeni yıla ilişkin beklentilerini açıkladı. Ülke olarak hem ekonomik hem de siyasi açıdan son derece zorlu geçen 2019 yılının ardından 2020 yılına çok daha iyimser başladıklarını hatırlatan İbrahim Burkay, ancak Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs salgınının ekonomideki dengeleri alt üst ettiğine dikkat çekti. Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’nın da salgından yoğun şekilde etkilendiğini dile getiren İbrahim Burkay, “Ülke ekonomimiz ile benzer şekilde yıla ilk çeyrekte yüksek bir üretim ve ihracat performansı ile başladığımız Bursa’da, ikinci çeyrekten itibaren kısıtlamaların da etkisiyle sert bir daralma yaşadık. Üçüncü çeyrekte ise yurt içi ve yurt dışında iktisadi faaliyetlere hızlı dönüş ile bu kez sanayi üretimi ve ihracatta geçen yılın da üzerine çıkan bir performans gösterdik. Ancak genel olarak imalat sanayiimizde ve ihracatta dalgalı bir seyir izlerken, özellikle yeme-içme ve turizm başta olmak üzere hizmetler sektöründe çok sancılı bir dönem yaşadık” dedi.

Başkan Burkay, virüsün Türkiye’de de tespit edildiği ilk günden itibaren BTSO olarak 46 bin üyesini ve çalışanlarını hayatını salgının olumsuz etkilerinden korumak için harekete geçtiklerini söyledi. İbrahim Burkay, “Hazırladığımız ‘Acil Eylem Planı’ ve Valiliğimiz öncülüğünde oluşturduğumuz ‘Kriz Yönetim Masası’ ile bu zor dönemde de üyelerimizin yanındayız. Salgın döneminde sanayi tesislerimizde sağlıklı ve sürdürülebilir bir üretim için antikor testleri gerçekleştiren öncü odalar arasında yer alırken dijital platformlarda gerçekleştirdiğimiz sektörel toplantılarla da firmalarımızla kriz sürecinde yaşadıkları sorunlara çözüm yolları geliştirdik. Gerek firmalarımızla oluşturduğumuz güçlü iletişim ağı gerekse de mail ortamı ve online toplantılarımızla üyelerimizin Odamıza sunduğu her görüş, öneri ve talebin takipçisi olmayı sürdürüyoruz. Ekonomi yönetimimizin uygulamaya aldığı destek paketleri de bu taleplerimizin sonucunda karşılık buldu. Online ortama taşıdığımız BTSO Akademi projesiyle Mart ayından bugüne düzenlediğimiz 60’tan fazla etkinlikte ise uygulamaya alınan destek paketlerini ve kriz döneminde firmalarımıza destek sağlayacak eğitimleri uzman isimlerimizle birlikte değerlendirdik” diye konuştu.

Başkan Burkay, 2020 yılında yaşanan tüm zorluklara rağmen Bursa’ya değer katan ve kentin cazibe merkezi kimliğini güçlendiren çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Makro projelerimiz arasında yer alan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni alanında Avrupa’nın en kapsamlı merkezi olarak Bursa’ya kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın destekleriyle BUTEKOM çatısı altında hayata geçirdiğimiz İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezimiz - İKMAMM da sanayimizin katma değeri yüksek teknolojik ürünlere geçişinde ve sektörel dönüşümünde önemli bir görev üstlenecek” dedi.

Başkan Burkay, BTSO’nun dönüşüm hamlesi ve kentin teknoloji odaklı üretim altyapısının Türkiye’nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesini Bursa’ya taşıdığını belirterek, “Yan sanayimiz ve tedarik zincirinin tüm katmanlarının dönüşümüne hız kazandıracak yerli otomobilimizin üretimine gerek nitelikli personel temini gerekse de Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla destek sağlıyoruz” mesajını verdi.

Başkan Burkay, salgın sona erdiğinde işletmelerin yeniden hizmet verecek maddi güce ve iradeye kavuşmasının sağlanması gerektiğini ifade ederek, “Faaliyetleri askıya alınan ve geliri tamamen ortadan kalkan işletmelerimizin ucuz kredilerle değil, hibe ile desteklenmesi bu süreçte büyük önem arz ediyor. Bu konuyu cumhurbaşkanlığımıza, bakanlıklarımıza, TOBB ve ilgili kurumlarımıza rapor olarak talep ettik. 2020 yılında hem sağlık hem de ekonomi cephesinde birçok uygulamayı başarılı bir şekilde yürüten devletimiz her zaman iş dünyamızın yanında oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomide yeni dönem’ söylemi de iş dünyamıza yeni yıl öncesinde umut verdi. Bursa iş dünyası temsilcileri olarak Türkiye’nin bu süreci en kısa sürede atlatması ve ekonomideki çarkların yeniden dönmesi için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bursa iş dünyasının son 100 yılın en derin ekonomik krizine neden olan salgın döneminde bile üretimi ve istihdamı korumak adına çetin bir mücadele verdiğini belirten İbrahim Burkay, “Yeni yıla ise aşı çalışmalarının verdiği umutlarla giriyoruz. Virüsün panzehiri nitelikli üretimdir. 2021 yılında üretimdeki gücümüzle salgın döneminin sunduğu yeni fırsatlara odaklanmalıyız.” dedi.

Aşı uygulamalarının yılın ikinci çeyreğinden itibaren küresel ticarete de yansıyabileceğine işaret eden Başkan Burkay, şunları kaydetti:

“Küresel tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma ve öne çıkacak yakından tedarik eğilimi Bursa gibi güçlü üretim merkezleri için önemli fırsatlar barındırıyor. Bursa’nın özellikle küresel ticaretteki büyümeden çok daha yüksek pay alabileceğine inanıyoruz. Firmalarımızın yurt dışında oluşacak talep artışını karşılamak için hazır olması gerekecek. Bu nedenle devletimizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat desteklerinin yeni yılda da sürdürmesi kritik önem arz ediyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında başlatılan seferberliğin Türkiye ekonomisi için yeni bir başarı hikayesine zemin oluşturacağına inandıklarını dile getiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Toplumsal refahı, istihdamı, adil gelir dağılımını ve sürdürülebilir büyümeyi önceliklendiren reform çalışmaları, üretim ve yatırım iklimine de olumlu yansıyacak.” dedi.

Merkez Bankası’nın piyasaların beklentileri doğrultusunda gerçekleştirdiği faiz artışlarına da değinen İbrahim Burkay, yeni yılda işletmelerin ve yatırımcıların beklentisinin tek haneli enflasyon ve düşük faiz koşullarının yeniden oluşturulması olduğunu söyledi.

Bursa ekonomisinde teknoloji odaklı hamlelerin yeni yılda da süreceğini belirten İbrahim Burkay, “Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Bursa’ya ve ülkemize kazandırdığımız TEKNOSAB, firmalarımızın dijital dönüşümlerine rehberlik eden Bursa Model Fabrika, yeni nesil araştırma ve mükemmeliyet merkezlerini barındıran BUTEKOM gibi projeler rekabet gücümüze güç katacak nitelikteki projeler olacak. Yeni yılda bu projelerimizle birlikte dijital dönüşüm, Küresel Fuar Acentesi kapsamında başlattığımız sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetlerimiz ile nano teknoloji mükemmeliyet merkezi gibi yenilikçi çalışmalarımızla işletmelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Hayatın normal akışına dönmesiyle dinamik ve rekabetçi özel sektörümüz, yetişmiş insan gücümüz, iç pazar kapasitemiz ve yeni ihracat hamlesiyle inşallah bu süreçten de güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

