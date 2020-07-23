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Başkan Büyükakı, heyelan bölgesinde inceleme yaptı

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.07.2020 10:59 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sel ve heyelan nedeniyle kapanan Gölcük İlçesi Mamuriye ve Siretiye mahalleleri arasındaki ana grup yolda inceleme yaptı.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, aşırı yağışlar sebebiyle geçtiğimiz günlerde yaşanan sel ve heyelan nedeniyle kapanan Gölcük İlçesi Mamuriye ve Siretiye Mahalleleri arasındaki ana grup yolunda inceleme yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sel ve heyelan nedeniyle kapanan Gölcük İlçesi Mamuriye ve Siretiye mahalleleri arasındaki ana grup yolda inceleme yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, aşırı yağışlar sebebiyle geçtiğimiz günlerde yaşanan sel ve heyelan nedeniyle kapanan Gölcük İlçesi Mamuriye ve Siretiye Mahalleleri arasındaki ana grup yolunda inceleme yaptı. Yol gövdesindeki büz geçişleri ve drenaj çalışmaları hakkında bilgi de alan Başkan Büyükakın, yoğun bir tempoda çalışan ekiplere teşekkür etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’ın da yer aldığı incelemelerde, çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın, “Ekiplerimiz yaşanan sel ve heyelandan dolayı buradaki sorunları gidermek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Planlanan ve hızlı bir şekilde iş takvimi sürdürülmektedir. Bu ana yolu kullanan vatandaşlarımız şimdilik alternatif güzergahlara çalışma bitene kadar yönlendirilmektedir. Buradaki sorun ortadan kalktığında bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız yeniden bu güzergahı kullanabilecektirler” dedi.
Hemşehrilerimizin yaşanan sel ve heyelan felaketinden minimum seviyede etkilenmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu yoldaki kaya ve toprak yığınlarının temizlenmesi için hızlı hareket ettiğinin de altını çizen Başkan Büyükakın, “Çalışmalarımızı kısa bir süre içinde tamamlayıp bu yolumuzu yeniden hizmete açacağız” şeklinde konuştu.
Yaşanan heyelan nedeniyle Mamuriye ve Siretiye Mahalleleri arasındaki grup yolun hizmet dışı kalmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yolu açmak ve daha konforlu hale getirmek için yaptıkları çalışmalar için memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise, Başkan Büyükakın’ın köylere verdiği ilgi ve hizmetler içinde ayrıca teşekkür etti.

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