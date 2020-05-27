Başkan Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi

Üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Milletimize her zaman olduğu gibi bu sıkıntılı günlerde de en güzel şekilde hizmet etmenin, hizmet götürmenin çabası içindeyiz” dedi.

Koaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen İzmit Mehmetli Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üst yapı çalışmalarını inceleyen ve bölgede yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını tebrik eden Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bazen çok çok büyük yatırımlar yaparsınız, ama onlar fark edilmez. Yerin altında içinden araba geçecek büyüklükte borular döşersiniz onlar yerin altında olduğu için de fark edilemez. Ama bir de bazı hizmetleri vardır ki insanların gündelik yaşamını çok etkiliyordur. Mesela sular kesilmediği zaman ya da bir bölgede sel basmadığı zaman o alt yapının eksikliği hissedilmez. Bazı hizmetler varken fark edilmez. O hizmetler mesela altyapı hizmetleridir. Şu anda bu caddemizi sel basmıyorsa o sıkıntıyı fark etmezsiniz. Burada çamur yoksa o sıkıntıyı fark etmezsiniz. Ama bir de diğer hizmetler vardır. O hizmetler insanların yaşamını kolaylaştıran hizmetlerdir” dedi.

Bağdat Caddesi asfalt serimi sırasında gördüğü bir logar kapağını işaret eden Başkan Büyükakın, “Her geçtiğinde onun çıkardığı ses orada yaşayan vatandaşımızı rahatsız eder. Belki görünen veya çok göze gelen bir şey değildir. Ancak çok küçücük bir şey olmasına rağmen o sorunun ortadan kaldırılması çok farklı bir memnuniyet oluşturur. Mesela SEKA Tüneli’nin üzerindeki küp taşların kaldırılması gibi. Üçyol’daki küp taşların kaldırılması konusu da vardı. Bölgedeki hem esnafımız hem de orada oturan vatandaşımız bize sürekli bu küp taşların üstünden arabalar geçerken çıkarttığı ses ve toz bizi rahatsız ediyor. Bunları değiştirin diyorlardı. Vatandaşımızın talebini yerine getirerek değiştirdik. Yine SEKA Tüneli’nin üstündeki Orduevi ve Gültepe’nin olduğu iki bölgede yaptığımız çalışmayla da orada yaşamını sürdüren insanımızın mutlu olmasını sağladık” diye konuştu.

“Küçük işlerle büyük yatırımlar arasında büyük bir ölçek farkı var” diyerek açıklamalarına devam eden Büyükakın, “Bir taraftan altyapı yatırımı yap, öbür taraftan üst yapı yatırımı yap, viyadük yap, battı çıktı yap ama öbür taraftan da logar kapağıyla ilgilenmek çok büyük ölçek farkının oluşmasına neden oluyor. Bunlar idaresi çok zor işlerdir. Bunun için de ayrı ekip oluşturdu arkadaşlarımız. Gündelik yaşamı kolaylaştıran hizmetler için de ayrı bir efor sarf ediyoruz. Bunun için de organize olduk. İnşallah orada da çok daha iyi olması için “Çek İlet” isimli bir program geliştirdik” şeklinde konuştu.



