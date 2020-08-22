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Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın müjdesi enerji fethidir”

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.08.2020 10:53 | Son Güncelleme

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın müjdesi enerji fethidir” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan tarafından Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfi müjdesini değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın müjdesi enerji fethidir”

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın müjdesi enerji fethidir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan tarafından Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfi müjdesini değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın “Milletimizin tarihi açısından çok önemli olan bir keşfe şahitlik ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı doğalgaz keşfi milletimizin tarihi açısından inanılmaz bir müjdedir. Bu tarihimizdeki başarılarımız olan Sultan Alparslan’ın Anadolu kapılarını açması, Fatih’in İstanbul’u fethetmesi gibi büyük bir fetihtir. Çünkü bu da enerji fethidir” dedi.
Karadeniz’deki doğalgaz keşfinin ülke ekonomimize çok büyük yansımaları olacağını da belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “Öncelikle ülkece elhamdülillah dememiz lazım. Türkiye doğalgazın bulunmasıyla birlikte bugünden sonra başka bir ligde oynayan bir ülke olacak. Çünkü enerji açığımız, enerjide dışa bağlılığımız bizim ülkemiz açısından rekabet gücümüzü çok ciddi manada zayıflatan bir husustu. Bu keşifle birlikte Türkiye ekonomik olarak çok daha güçlü bir hale gelecek. Artık Türkiye dünyanın en güçlü ekonomilerinde ilk 10’da başı oynayan ülkelerden bir tanesi haline gelebilecek bir fırsat yakalamış ve rekabet avantajı elde etmiş oluyor. Bununla birlikte firmalarımızın rekabetçiliği açısından ucuz enerji elde etmeleri ihracatta daha büyük fırsatlara ulaşmasına olanak sağlayacak. Bununla birlikte Türkiye başka bir ülke, ekonomisi başka bir ekonomi olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. Gelecek nesiller bu farkı çok açık bir şekilde hissedecekler. Bu gerçekten tarihsel bir kırılma noktası ve çığır açan bir gelişme” diye konuştu.
Karadeniz’deki doğalgaz keşfinin güçlü devlet adamlığı gerektiğini belirten Büyükakın, “Nasıl Fatih Sultan Mehmet’in bir vizyonu vardı, o vizyona inandı ve tüm ekiplerini ona sevk ettiyse, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu ile basiretini de burada görmüş oluyoruz. Onun devlet adamlığını, onun ekiplerini yönlendirmesini, ekiplerine liderlik etmesini, cesaret vermesini ve bu çalışmalarını sonuna kadar desteklemesini buradaki stratejik yaklaşımını bir kez daha müşahade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya liderliğine bir kez daha şahitlik etmiş oluyoruz. Milletimizin kaderi için bir dönüm noktasına da hep birlikte şahitlik etmiş oluyoruz. Rabbimize şükürler olsun, İnşallah bundan sonraki süreçte de gerek Karadeniz de gerek Akdeniz de başka rezerve alanlarının bulunmasıyla birlikte Türkiye artık sadece bölgesinde değil, dünyada da çok önemli bir güç haline gelecek. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli bakanlarımız ve konuyla ilgili teknik uzmanlarımıza bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Milletimizin gözü aydın” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın müjdesi enerji fethidir”

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