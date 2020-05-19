Başkan Büyükakın; “Darıca Sahil Parkı bölgenin cazibe merkezi olacak”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Başkan Büyükakın, “Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, birçok sosyal ve kentsel donatıları ile Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden birisi olacak” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca ile Gebze Eskihisar sahillerini Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile birleştirdi. Toplam sahil uzunluğu 3 bin 325 metre sahil uzunluğuna sahip olan parkta inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, alanda yürüyüş yolundan kafeteryasına, spor tesislerinden otoparkına kadar birçok sosyal tesis ve kentsel donatıların bulunduğunu söyledi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından inşa edilen, Kocaeli ve İstanbul Anadolu yakasının yeni cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek sahil parkının bölgeye büyük bir değer katacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “Doğa İle Dost Şehirler vizyonu ile çalışıyoruz. Bu proje de bu anlayışımızın en güzel örneklerindendir. Büyükşehir Belediyesi olarak aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak yatırımları da hayata geçirmeye büyük özen gösteriyoruz” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Park Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan ve teknik ekiplerin de hazır bulunduğu incelemede, Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’ndaki tüm detaylarla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, “Bu projemizle çocuklarımızın, gençlerimizin, büyüklerimizin burada geçirdiği süre boyunca mutlu olacağı bir alan oluşturduk” ifadelerini sarf etti. Büyükakın ayrıca, “Koronavirüs öncesi burada vakit geçiren hemşehrilerimin nasıl mutlu olduğunu yakinen biliyorum. Bu mutluluğun sürmesi için bizlerin sorumluluğu sadece bugüne değil, aynı zamanda geleceğimize dedir” diye konuştu.

“Mutlu Şehir Kocaeli” vizyonuyla hareket ettiklerini ifade eden Tahir Büyükakın, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yakın bir şekilde çalışarak kentimize kazandıracağımız Millet Bahçesi projeleri için de büyük emek harcıyoruz. Buradan Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum, çünkü şehrimize yapacağımız tüm yatırımlarla yakından ilgileniyor. Kocaeli’de vatandaşlarımızın kullanımına sunacağımız Millet Bahçelerimiz aynı zamanda çok önemli çevre yatırımlarıdır. Yeşil yürüyüş yollarından bisiklet yollarına kadar ‘doğa dostu şehir’ konseptine göre hizmetlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Her yaştan vatandaşın gezip eğlenebileceği bir sahil parkı olarak iki etap halinde inşa edilen Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nın, toplamda 245 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Sahil parkında vatandaşların kullanımına 3 bin 450 metre bisiklet yolu, 4 bin 450 metre yürüyüş yolu, iki adet 3 bin 600 metrekare kumsal, iki adet 425 araçlık bir adet 350 araçlık olmak üzere toplamda üç adet otopark vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Ayrıca sahil parkında 2 bin metre kıyı tahkimatı, 2 adet 100 metrelik dalga kıran, bin 980 metre taş duvar ve sahil parkının tüm etrafını kaplayan 6 bin 420 metre tel çit imalatlarını yaptık. Alanda aydınlatma ve yol asfaltlama işleri de gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

