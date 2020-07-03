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Başkan Büyükakın; “Gençlerimize tarihimizden rol modeller üreteceğiz”

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.07.2020 14:09 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu Kitap Lansmanı’nda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Çocuklarımıza ve gençlerimize geçmişini daha iyi anlamaları için kendi tarihimizden rol modeller de üreteceğiz" dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu” Kitap Lansmanı ve Kara Fatma tiyatro gösterimi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu Kitap Lansmanı’nda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Çocuklarımıza ve gençlerimize geçmişini daha iyi anlamaları için kendi tarihimizden rol modeller de üreteceğiz" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu” Kitap Lansmanı ve Kara Fatma tiyatro gösterimi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapıldı. Lansmanın ardından Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından Milli Mücadele kahramanlarından Kara Fatma’yı konu edinen tiyatro oyununun gösterimi gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri tarafından müzik dinletisi ile karşılanan konuklar, sosyal mesafe kurallarının uygun olarak gösterilerin yapılacağı kültür merkezine alındı.
İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gençlerimize tarih bilinci kazandırmak, onları tarih ile barıştırmak için tarih sempozyumlarına başladık. Çocuklarımıza ve gençlerimize geçmişini daha iyi anlamaları için kendi tarihimizden rol modeller de üreteceğiz. Bu konuda çizgi filmler, romanlar, tiyatro oyunları yapılacak. Bu cennet vatanı bizlere armağan ettikleri için başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ondan evvel ve hala bu toprağa gözünü kırpmadan düşen vatan evlatlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Onları bu vesile ile anmak, isimlerini unutturmamak bizlerin boynunun borcudur. Kendi tiyatromuzun oyunu ile böyle bir günde bir arada olmak ayrı bir gurur vesilesi” dedi.
6 yıldır devam eden tarih sempozyumlarının akademi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin uyum içerisinde çalışmasının bir örneği olduğunu ifade eden Prof. Dr. Haluk Selvi ise, sempozyumların 17,18 ve 19. ciltlerinin Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu sonrası ortaya çıkarıldığını dile getirdi.Her sempozyum sonrası 3’er ciltlik sempozyum kitabı oluşturulduğunu kaydeden Selvi, “Kalite olarak en üst seviye olan bu eserler akademik makalelerde atıf alıyor. Sempozyumlar bizim için bir tarih ve kültür okulu oldu. Bu çalışmalar şehrin kültürü için yeni kapılar açtı” diye konuştu.
Konuşmaların ardından tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.

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