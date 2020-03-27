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Başkan Büyükakın, kağıt toplayıcılarına sahip çıktı

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.03.2020 11:25 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanan kağıt ve hurda toplayıcılığından geçimini sağlayan vatandaşlar ve ailelerine, gıda ve hijyen malzemesi desteği sağlanacak.Büyükşehir ekipleri tarafından yapılacak tespitlerin ardından aileler belirlenecek, gıda ve hijyen malzemesi dağıtımı yapılacak.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Büyükakın, “Corona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanan kağıt ve hurda toplayıcılığından geçimini sağlayan ve asgari düzeyde hijyen şartlarını oluşturamayan ailelerimize gıda ve hijyen malzemesi desteğinde bulunacağız” dedi.

Başkan Büyükakın, kağıt toplayıcılarına sahip çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanan kağıt ve hurda toplayıcılığından geçimini sağlayan vatandaşlar ve ailelerine, gıda ve hijyen malzemesi desteği sağlanacak.
Büyükşehir ekipleri tarafından yapılacak tespitlerin ardından aileler belirlenecek, gıda ve hijyen malzemesi dağıtımı yapılacak.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Büyükakın, “Corona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanan kağıt ve hurda toplayıcılığından geçimini sağlayan ve asgari düzeyde hijyen şartlarını oluşturamayan ailelerimize gıda ve hijyen malzemesi desteğinde bulunacağız” dedi.

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