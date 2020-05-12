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Başkan Büyükakın: “Üretmeye devam edeceğiz”

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.05.2020 14:14 | Son Güncelleme

Kocaeli’de yeni yapılacak yatırımlar ve devam eden projeler hakkında detaylı bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Üretmeye devam edeceğiz.

Başkan Büyükakın: “Üretmeye devam edeceğiz”

Kocaeli’de yeni yapılacak yatırımlar ve devam eden projeler hakkında detaylı bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Üretmeye devam edeceğiz. Durmak yok hizmete devam” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve Yol, Köprü, Etüt ve Proje Şube Müdürü Derya Bilgir’in hazır bulunduğu toplantıda, kent genelinde yapılacak projelerle alakalı detaylı bir sunum aldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin tamamında hayata geçecek projelerimiz üzerinde çalıştık. Vatandaşlarımızın beklentilerine dönük çalışmaları bir bir hayata geçirirken, önümüzdeki süreçte yapılacak projelere de yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.
Projelerin arkasında yoğun bir emeğin olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “İnsanımızın hizmetine sunacağımız projelerin oluşmasında büyük bir gayret var. Yoğun bir mesai harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Üretmeye devam edeceğiz. Yeni projelerle ve çalışmalarla halkın karşısına çıkacağız. Bizler bu anlayışla çalışıyor ve Kocaeli’nin her ilçesini eserlerimizle donatıyoruz. Bizim asli işimiz milletimize hizmettir ve bunu asla unutmuyoruz. Samimiyetle çalışırken, hizmetkarı olduğumuz vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Kocaeli’de bizler de bu hizmetlerin destekçisi ve üreteni olacağız. Diğer bir taraftan da halkımızın gönlünde kalmaya devam ederken, hayata geçirdiğimiz her projeyle yaşama değer katmaya çalışıyoruz. Şunu söylemem gerekir ki ekibimizle birlikte büyük bir emek ortaya koyuyoruz. Bu hizmetleri yapma fırsatı veren tüm hemşehrilerime de bir kez daha çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükakın: “Üretmeye devam edeceğiz”

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