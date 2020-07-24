Başkan Büyükakın’dan bayram öncesi esnafa ödeme müjdesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi iş yaptığı 250 firmaya 50 milyon TL ödeme yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dan bayram öncesi 250 firmaya müjde geldi. Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nin iş yaptığı firmalara 50 milyon TL ödeme yapılması talimatını verdi. Özellikle pandeminin ilk aylarında ekonomik olarak zorlanan tüccar, esnaf, firmalar muhasebeleşmiş mevcut alacaklarının hesaplarına yatırılması ile Kurban Bayramı öncesi esnafın ekonomik olarak rahatlamasına katkı sağladı.

