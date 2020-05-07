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Başkan Büyükakın’dan terzi esnafına büyük destek

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.05.2020 13:47 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Terziler Odası üyelerinden maske dikim hizmeti alınacağını söyledi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti.

Başkan Büyükakın’dan terzi esnafına büyük destek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Terziler Odası üyelerinden maske dikim hizmeti alınacağını söyledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Kocaeli’nde sağlık çalışanlarına gönüllü olarak maske üreten Terzi Odası üyeleri, artık Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaçları için de dikim gerçekleştirecek. Bu süreçte en çok etkilenen sektörler arasında yer alan terzilere destek olmak için maske dikim hizmeti alacaklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Terziler Odamıza maske üretimi için kumaş vereceğiz. Terzilerimiz günlük on bin maske üretimi gerçekleştirecekler. Bu sayede Büyükşehir Belediyesi olarak terzi esnafımıza da destek olmuş olacağız” dedi.
Pandemi sürecinde kazancı azalan Terziler Odası’nın üyelerine de destek olunacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “Terziler Odamızın koordinasyonuyla gerçekleştirilecek bu çalışmayla hem Büyükşehir Belediyemizin ihtiyacı için maske üretimi gerçekleşecek hem de terzi esnafımıza da bu dönemde katkı sunmuş olacağız. Her zaman dediğimiz gibi Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızın her fırsatta yanındayız. Bu da bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir” diye konuştu.

Başkan Büyükakın’dan terzi esnafına büyük destek

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