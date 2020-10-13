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Başkan Büyükgöz Mimar Sinan sakinlerine konuk oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.10.2020 17:31 | Son Güncelleme

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mimar Sinan sakinlerine konuk oldu.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mimar Sinan sakinlerine konuk oldu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Büyükgöz, esnafları da ziyaret etti.
Mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hürriyet’in ardından Mimar Sinan Mahallesi sakinlerine konuk oldu. Mahallede Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlanarak çocukların hizmetine açılan parkları ve diğer yatırımları da gezen Başkan Büyükgöz vatandaş ve çocuklarla sohbet ederek hal hatır sordu.
Pir Sultan Caddesi’nde yapımı tamamlanan parkı ziyaret eden Başkan Büyükgöz, gönüllerince oyunlar oynayan çocuklarla sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Büyükgöz, mahalledeki esnaflara da uğradı. Mahalle esnaflarına hayırlı işler dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla da hasbihal etti.
Vatandaşların taleplerini ve görüşlerini dinleyen Başkan Büyükgöz, belediye çalışmaları hakkında da Mimar Sinan sakinlerini bilgilendirdi. Başkan Büyükgöz Mimar Sinan sakinlerinden ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Gülsüm Yılmaz’ın eşi Yaşar Beyi de evinde ziyaret ederek taziyelerini bildirdi.

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