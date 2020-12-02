Başkan Büyükgöz sahada denetimlerini aksatmıyor

Günlük mesaisine sahadaki çalışmaları yerinde denetleyerek başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hizmetleri yakından takip ediyor.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçenin farklı noktalarında başlatılan çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin Anibal Kavşağında sürdürdüğü yeni peyzaj ve ekim çalışmalarını denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Saha ekibiyle de sohbet eden Başkan Büyükgöz, belediye çalışanlarına kolaylıklar diledi. Sahadaki çalışmaları takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeliler’le de çalışmalara ilişkin sık sık istişarede bulunuyor.



