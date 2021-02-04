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Başkan Büyükgöz, zabıtalarla bir araya geldi

04.02.2021 13:33 | Son Güncelleme:
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Başkan Büyükgöz, zabıtalarla bir araya geldi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında zabıta personelleriyle bir araya geldi.Toplantı, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde düzenlendi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında zabıta personelleriyle bir araya geldi.
Toplantı, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde düzenlendi. Yaptığı konuşmada Gebze Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu ifade eden Büyükgöz, zabıtaların birçok sorumluluk üstlendiğini kaydetti. Büyükgöz, "Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan zabıta ekiplerimiz, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Belediyemizin gören gözü ve işiten kulağı olan zabıta teşkilatımız, aynı zamanda vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görerek her zaman onların hizmetinde olmaya devam etmektedir. Biz hep beraber başarılı günlere erişmek için gayret göstereceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükgöz, zabıtalarla bir araya geldi

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