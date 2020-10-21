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Başkan Büyükgöz’den gençlere altın öğütler

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.10.2020 15:11 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi bünyesinde staj gören öğrencilere İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarfından düzenlenen Oryantasyon Eğitim Programı’nda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Hayatta bir hedefinizin olmalı, heyecanınızı asla kaybetmeyin” dedi.Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından bünyesinde staj gören öğrencilere yönelik Oryantasyon Eğitim Programı düzenlendi.

Gebze Belediyesi bünyesinde staj gören öğrencilere İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarfından düzenlenen Oryantasyon Eğitim Programı’nda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Hayatta bir hedefinizin olmalı, heyecanınızı asla kaybetmeyin” dedi.
Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından bünyesinde staj gören öğrencilere yönelik Oryantasyon Eğitim Programı düzenlendi. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda stajyer öğrencilere iş hayatına uyum sağlama, Gebze Belediyesi ve Gebze hakkında bilgiler verildi. Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Hayatta bir hedefinizin olmalı, heyecanınızı asla kaybetmeyin. Genç olmak enerjiyi üretime kazandırmak güzel şey. Hayatta bir hedefiniz, aşkınız olmalı ve bunun içinde azimli olmak lazım heyecanınızı asla kaybetmemeniz lazım. İradenizi ve istikrarınızı korumalı, yaptığınız işe odaklanmalısınız. Ama her şeyin ötesinde bizlerin yaşamımızdaki asıl gayemizin iyi insan olmak olduğunu asla unutmamalıyız. Bilgimizi insanlık için iyi işlerde kullanırsak iyi bir insan oluruz. Dolayısıyla bu görevimizi asla ama asla unutmayacağız. Ben hepinize staj hayatınızda, eğitim hayatınızda ve daha sonraki iş hayatınızda başarılar diliyorum. Siz gençler yarının yetişkinleri olacaksınız ve bizlerden aldığınız emaneti daha da ileriye taşıyacaksınız. Bu konuda Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.
Eğitim programında Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner de hazır bulundu.

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