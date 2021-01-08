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Başkan Büyükgöz’den parkta eğlenen çocuklara sürpriz

08.01.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Köşklüçeşme Mahallesi’nde bulunan parkta güneşli havanın tadını çıkararak oyun oynayan çocuklara sürpriz yaptı.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Köşklüçeşme Mahallesi’nde bulunan Esat Sayduk Parkında bahardan kalma havayı fırsat bilerek oyun oynayan çocuklara sürpriz yaptı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Köşklüçeşme Mahallesi’nde bulunan parkta güneşli havanın tadını çıkararak oyun oynayan çocuklara sürpriz yaptı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Köşklüçeşme Mahallesi’nde bulunan Esat Sayduk Parkında bahardan kalma havayı fırsat bilerek oyun oynayan çocuklara sürpriz yaptı. Cuma Namazını Orhan Gazi Caminde kılan Başkan Büyükgöz namaz çıkışı cami cemaatiyle sohbet etti. Daha sonra yeni yapılan Köşklüçeşme mahalle muhtarlığını inceleyen Başkan Büyükgöz’e Köşklüçeşme Mahalle Muhtarı Mehmet Altıntaş teşekkür etti.
Muhtarlık binasındaki incelemelerini tamamlayan Başkan Büyükgöz daha sonra Esat Sayduk Parkında mahalle sakinleri ve çocuklarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Büyükgöz Gebze Belediyesi olarak hayata geçirdikleri ve önümüzdeki sürede hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükgöz daha sonra parkta oynayan çocuklarla ilgilendi. Büyükgöz, bir süre vakit geçirdiği çocuklara çikolata ikram etti.

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