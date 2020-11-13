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Başkan Büyükgöz’den üçüz bebeklere ziyaret

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.11.2020 18:00 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üçüz bebeklerini kucaklarına alan Şengül ve Nurettin Selamet çiftini evlerinde ziyaret etti.Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üçüz bebek sevinci yaşayan, Gaziler Mahallesi sakinlerinden Şengül ve Nurettin Selamet çiftini ziyaret etti.

Başkan Büyükgöz’den üçüz bebeklere ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üçüz bebeklerini kucaklarına alan Şengül ve Nurettin Selamet çiftini evlerinde ziyaret etti.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üçüz bebek sevinci yaşayan, Gaziler Mahallesi sakinlerinden Şengül ve Nurettin Selamet çiftini ziyaret etti. Selamet çiftini evlerinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, Esin, Eren ve Eser bebekle yakından ilgilendi. Selamet çiftini tebrik eden Başkan Büyükgöz, “Allah yavrularımızın bahtını açık eylesin. Vatanına, milletine, ailesine birer hayırlı evlat olarak yetişirler inşallah. Rabbim, sağlıklı ve huzurlu bir ömür eylesin, bahtları açık olsun inşallah” dedi.
Üçüzlerin durumları hakkında aileden bilgi alan ve çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Büyükgöz’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Şengül ve Nurettin Selamet çifti, başkana Gebze’ye hizmetlerinde ve çalışmalarında başarılar diledi.

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