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Başkan Büyükkılıç, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.04.2020 12:33 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili nedeniyle yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede edilen duaların başta Türkiye’de olmak üzere İslam Âlemi’ne ve tüm dünyaya sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin ve insanlığın geçtiği bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini kavrayarak, haset ve kavgadan uzaklaşarak huzur ve mutluluğu yakalamanın tek yolunun insani değerlerden geçtiğini öğrendiğini umut ediyorum. Son aylarda yaşadığımız salgın olayında da gördüğümüz gibi insanlık teknolojide, bilimde ne kadar ileriye gitmiş olsa da Yüce Allah’ın gücü ve kudreti karşısında aciziz. Dolayısıyla insanlığı ileriye taşıyacak tüm bu çalışmaları yaparken de Allah’ın yaradılanların en şereflisi olan insanı, insan yapan değerlerimizden uzak kalmayalım ve insani değerlerimize sahip çıkalım. Dinimizin ve Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim’in bu değerlerin en önemli kaynağı olduğunu unutmadan iyi bir Müslüman ve iyi bir insan olabilmek için Berat Gecesi’nin bizler için büyük bir şans olduğunu bilerek hareket etmeliyiz. El ele, gönül gönüle vererek bu dünyadaki tüm olumsuzlukları bertaraf edebiliriz. Bu mübarek gecede ülkemiz ve tüm dünya için dualarımızı edelim ve Berat Gecesi’ni en güzel şekilde değerlendirelim” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajının sonunda Berat Kandili’nin Kayseri’ye, Türkiye’ye, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesi dilek ve duasında bulundu.

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