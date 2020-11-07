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Başkan Büyükkılıç Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile bir araya geldi

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.11.2020 10:20 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda 5 gün boyunca tiyatro severlerin karşısına çıkan Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile bir araya geldi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Kasım akşamı Remzi Özçelik’in yazdığı, Berrin Kulya Balkanlar’ın yönettiği Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenen ‘Taş Bademleri’ oyununu eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile izlemişti. Başkan Büyükkılıç, 5 gün boyunca Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda tiyatro severler ile buluşan Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile bir araya geldi. Kültür sanata büyükşehir belediyesi olarak çok önem verdiklerini söyleyen Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun kente yeni bir zenginlik, yeni bir güzellik kazandırdığını söyledi. Büyükkılıç, “Kayseri’de yerel yönetim ve hizmetlerimizin dışında kültürel ve sanatsal etkinlikleri artırmak adına büyük bir gayret ve uğraş veriyoruz. Bu kapsamda kazandırdığımız Kayseri Devlet Tiyatrosu kentimiz için çok önem arz ediyor. Bursa Devlet Tiyatrosu’nun yönetiminden yazarına, oyuncularından teknik ekibine kadar hepinize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir oyun olan Taş Bademleri’ni Kayserili tiyatro severlerin beğenisine sundunuz ve bizler de beğeni ile izledik. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.
Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları da Başkan Büyükkılıç’a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, Kayseri gibi tarihi ve kültürel zenginlikleri ve güzellikleri olan bir şehirde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Erguvan Tesisleri’nde düzenlenen yemekli toplantıda tiyatro sanatçılarının yanı sıra Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da yer aldı. Toplantının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Büyükkılıç Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile bir araya geldi

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