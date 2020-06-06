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Başkan Büyükkılıç çocuklar ve gençlerle bir araya geldi

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.06.2020 10:23 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş.’nin 18 yaş altı çocuk ve gençleri 6 saatlik sokağa çıkma izninde yine yalnız bırakmayarak, müzik dinletisi ile çocuk dansları etkinliğine katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin yanındaki parkta düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. çocuk ve gençlerin sokağa çıkma izinlerinde gönüllerince eğlenebilmesi amacıyla etkinlerini sürdürüyor. 18 yaş altı çocuk ve gençlerin mutluluklarını paylaşmak isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da yine etkinliğe katıldı. Gençlerin ve çocukların sevincini paylaşmanın çok önemli olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, ”Malumunuz Çarşamba ve Cuma sevgili yavrularımızın ailesiyle birlikte bizleri ziyaret etme günü. Amacımız sizlerin sevincini, mutluluğunu paylaşmak. Bir süre daha evlerinizde kalacaksınız. Daha sonra Maske, Mesafe, Temizlik kurallara uyduğumuz sürece ve vaka sayımızı indirdiğimiz müddetçe sorun kalmayacak. Bunları sağlamak bizlerin elinde. Dışarıyı özlüyorsunuz diye, Sayın Cumhurbaşkanımız sizleri sevdiği için Çarşamba ve Cuma günleri size müsaade ediyor. Bütün alınan önlemler sizlerin sıkıntıya girmemesi içindir” diye konuştu.
Etkinlikte bir de müjde veren Başkan Büyükkılıç 8 Haziran Pazartesi günü Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi ve Merkez Halk Kütüphanemize ek okuma salonunun açılacağını belirterek, çocuk ve gençlerin yanında yer almaya devam edeceklerini kaydetti.

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Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
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