Başkan Büyükkılıç esnaflara pandemi kurallarını hatırlattı

Sahabiye Semt Pazarı ile esnafları ziyaret edip, Pandemi tedbirlerini ve uygulamaları yerinde inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Vatandaşlarımız ve esnafımız tavsiyelere uyan, hiçbir zaman sorun çıkarmayan ve sorun çözen yaklaşım içerisinde. Kayserimizi koruyacağız, insanımızı koruyacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle bu korona hastalığını hep beraber yok edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde bulunan Sahabiye Semt Pazarı ile Sahabiye Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Vatandaşlar ile sohbet eden ve esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Dr. Büyükkılıç, pazardaki Pandemi tedbirlerini yerinde denetledi, kuralları hatırlattı.

“GÖRDÜK Kİ GEREK VATANDAŞLARIMIZ, GEREKSE ESNAFLARIMIZ SORUN ÇIKARMIYOR, SORUN ÇÖZÜYOR”

Başkan Büyükkılıç, vatandaşların ve esnafların Pandemi kurallarına ve tavsiyelerine uyduklarını gözlemlediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Kayseri’mizin en eski bilinen geleneksel pazarlarımızdan olan Sahabiye Semt Pazarı’ndayız. Ürünlerin kaliteli, fiyatların uygun olduğu, gönlü zengin, pırıl pırıl esnafımızın olduğu pazardayız. Tavsiyelere uyan, hiçbir zaman sorun çıkarmayan ve sorun çözen yaklaşım içerisinde olan, Ahi ahlakıyla ahlaklanmış esnaf dostlarımızı ziyaret ettik. Bu güzel pazarımızı çok değerli Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte ziyaret ettik. Gördük ki gerek vatandaşlarımız, gerekse esnaflarımızın hepsi maske ile ilgili hiçbir sorun oluşturmayan, kurallara uyan yaklaşım sergiliyorlar, kendilerine teşekkür ediyoruz. Pazar yerimize girerken ateş ölçer ile vatandaşlarımızın ateşleri ölçüldüğü, zabıtamız marifetiyle de kardeşlerimizin kurallara uyup uyulmadığı dikkatli şekilde kontrol edildiği görülmektedir.”

Amaçlarının şehri virüsten en az hasar ile kurtarmak ve hep beraber virüsü yok etmeye gayret etmek olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Pazarımızdaki uygulamaları yerinde görüp, bizleri içimizi rahatlatan bir görüntü arz etmesinden dolayı esnaflarımıza, uygulamaları kontrol eden Kocasinan Belediyemizin kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Amacımız şehrimizi bu korona rahatsızlığından en az hasar ile kurtarmaya çalışmak ve hep beraber yok etmeye gayret etmektir. Elbette Pazar yerleri, ulaşım birimleri ve esnaflarımız önemlidir. Gereksiz yere kalabalıklarda durmamamız önemlidir” diye konuştu.

YAŞLILARA VE GENÇLERE ‘EVDE KAL’ ÇAĞRISI

Başkan Büyükkılıç, yaşlılara ve gençlere de hatırlatmalarda bulunarak, açıklamasında “Özellikle sevgili büyüklerimizin ve gençlerimizin kalabalıklardan uzak durması önemlidir. Zaten talimat doğrultusunda uygun saatlerde dışarıda bulunuyorlar. Onun dışında evlerinin en korunaklı yerler olduğunu biliyorlar. İlla bu saatlerde dışarı çıkılıyor diye dışarı çıkmalarının gerekmediğini de hatırlatmak isteriz. İşleri varsa, yapılması gereken işler varsa çıkabilir, onun dışında evde kalınmalıdır. Zaten Vefa Destek Grupları marifetiyle istekleri karşılanıyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının yükünün hafifletilmesi için kurallara uyulması gerektiğinin altını çizen Büyükkılıç, “Sağlık çalışanlarımızı sevdiğimizi her defasında ifade ediyoruz, bu sevgi sözde olmaz, yükünü hafifletmekle olur, onu da sağlamak kurallara uymakla olur. Kayserimizi koruyacağız, insanımızı koruyacağız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimizi, insanımızı seviyoruz, esnafımıza da hayırlı işler temenni ediyoruz” dedi.

