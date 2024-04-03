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Başkan Büyükkılıç mazbatayı aldı; Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ni ziyaret etti

İHA İHA
03.04.2024 14:26
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldıktan sonra Kayseri’nin manevi değerlerinden olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ni ziyaret ederek, dualarla hizmet yolculuğuna başladı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nde yeni 5 yıla dualarla başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin manevi değerlerinden olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ni ziyaret ederek, dua etti.

Türbe ziyaretinde Kur’an-ı Kerim okuyan ve dua eden Başkan Büyükkılıç, ardından Kalem Kırdı Camii’nde öğle namazını kıldı. Namazın ardından bölgedeki vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç’ı AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Büyükşehir Belediyesi üst düzey bürokratları, daire başkanları ve teşkilat mensupları yalnız bırakmadı. Hizmet yolculuğuna dualarla başladıklarını belirten Büyükkılıç, “Mazbatamızı aldıktan sonra, Kayseri’mizin manevi mihmandarı Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin türbesini ziyaret edip, “Bismillah” diyerek, dualarla yeni 5 yılda hizmet yolculuğuna başladık” dedi.

Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Bu kutlu yolda, bizleri seven, güvenen ve seçen tüm Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Şehrimizi güzelleştirip, geliştirmeye hep birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.

Yerel Seçim 2024


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