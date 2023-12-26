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Başkan Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programına katıldı

26.12.2023 10:16 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’na katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle ATO Congresium Salonu’nda düzenlenen Mehmet Akif’i Anma Günleri programına AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum Akif’e ve gündeme dair gerçekleştirdiği konuşmayı dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Merhum Akif’in, İstiklal Harbi’nin en müşkül, en zor günlerinde ’Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın, siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın, doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın’ diye seslendiğini hatırlatarak, zulmü hiçbir zaman alkışlamayacaklarını, haktan ve haklıdan yana olmaya devam edeceklerini söyledi. 31 Mart yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Erdoğan; "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. 31 Mart’ta tarih yazmaya var mıyız? 31 Mart’ta hep yeni, hep ileri diyerek koşmaya var mıyız? 31 Mart’ta belediyelerde de Türkiye Yüzyılı’nı başlatmaya var mıyız? 31 Mart’ta yeniden İstanbul diyor muyuz? 31 Mart’ta yeniden Ankara, yeniden Antalya diyor muyuz? Rabb’im sizlerden razı olsun” diye konuştu. Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mehmet Akif Ersoy’un, ‘Vatan Şairi’, ‘Millî Şair’ ve ‘İstiklal Şairi’ gibi manidar unvanlar ile anılan ülkemizin en büyük ve etkili şairlerinden birisi, hatta en önemlisi olduğunu vurgulayarak; "Türkiye’mizin kutlu, şanlı ve bir o kadar da zorlu mücadelesini içeren yıllarda, bir fikir adamı, ülkesi için bir nefer, bir şair düşünün ki Anadolu’nun bağrından çıkmış. Hem eliyle, hem diliyle, hem fikriyle, tüm varlığı ile vatanını savunmakta, sonra kendisinden bu vatan için bir milli marş kaleme alması talep edilmekte ve kaleme aldığı bizim milli marşımız, İstiklal Marşımız ayakta dakikalarca alkışlanarak kabul edilmekte ve kendisine para ödülü sunulmasına rağmen bunu kabul etmeden geri çevirmekte. İşte kendisine bugün Vatan Şairi’, ‘Millî Şair’ ve ‘İstiklal Şairi’ gibi manidar unvanlar verilmesini umuyorum ki bu necip Türk milleti gayet isabetli buluyordur” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç mesajının sonunda, şu ifadelere yer verdi;
“İstiklal Harbi’nin manevi mimarlarından olan merhum Mehmet Akif Ersoy’un, kaleme aldığı ve milli birliğimizin, beraberliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı’nı tüylerimiz diken diken olarak okuyor, dinliyor ve idrak ediyoruz. ‘Korkma’ diye başlayan, zorlu ve şanlı mücadelemizi anlatan, umudu aşılayan ve kararlılığı ortaya koyan İstiklal Marşı’mız, milli birliğin, beraberliğin, bağımsızlığın temsilcisidir. İstiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz ecdadımıza yönelik bir minnettarlık göstergesi ve geleceğimizi emanet edeceğimiz evladımıza karşı bir nasihat, rehber niteliğinde olan marşımızı hep bir ağızdan söylüyor, tek yürek idrak ediyor ve buradan tüm dünyaya haykırıyoruz; Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, o benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim, milletimindir ancak.”

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