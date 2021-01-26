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Başkan Büyükkılıç: "Temiz içme suyunun güvencesi KASKİ"

26.01.2021 12:40 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında 9 bin 223 içme suyu numunesinde 95 bin 277 parametrenin analizinin yapıldığını belirterek, “KASKİ’miz, uluslararası alanda akredite laboratuvarları ile temiz suyun güvencesi konumundadır” dedi.
Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, KASKİ’nin kaliteli içme suyu temini ile sorunlarından arındırılmış altyapı uygulamalarında örnek çalışmalara imza attığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’deki suyun yönetimi ve sevkiyatından sorumlu KASKİ Genel Müdürlüğümüz, su üretim tesislerinden, depo çıkışlarından, şebekenin muhtelif yerlerinden ve uç noktalarından sürekli numuneler alarak serbest klor ölçümleri yapılıyor. Ayrıca, KASKİ Laboratuvarlarında, içme ve kullanma sularında ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte’ belirtilen tüm parametrelerin analizleri yapılmaktadır" diye konuştu. Kayseri genelinde içme suyunun tamamını yer altından alarak herhangi bir arıtmaya tabi tutmadan doğrudan halkın kullanımına sunduklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açıklamasına şöyle devam etti;
"Bu çalışmalar kapsamında 2020 yılında 9 bin 223 içme suyu numunesinde 95 bin 277 parametrenin analizi yapılmıştır. Tesislerimizde online yapılan klor ölçümlerine ek olarak şebekede 3 bin 958 serbest klor ölçümü gerçekleştirilmiştir. Sürekli ve kaliteli içme suyu temini ile sorunlarından arındırılmış altyapı uygulamalarında örnek çalışmalara imza atan KASKİ’miz, uluslararası alanda da akredite laboratuvarları ile temiz suyun güvencesi konumundadır. Kayseri genelinde içme suyunun tamamını yer altından alarak herhangi bir arıtmaya tabi tutmadan doğrudan halkımızın kullanıma sunuyoruz. İçme suyu kalitesi açısından ilimiz çok şanslı olup bahsi geçen yönetmelik kriterlerini tamamen sağlamaktadır. Güzel şehrimizde, sürekli kontrol altında şebekeye verilen sağlıklı ve güvenilir içme suyunu vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile tüketebilirler. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden, sorunsuz altyapı ağının oluşmasına kadar başarılı çalışmalara imza atan KASKİ Genel Müdürlüğü’ne özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.”

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