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Başkan Büyükkılıç’tan “Hemşehrilerimiz, şehrine sahip çıksın” çağrısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.09.2020 17:37 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Başkanı Dr.

Başkan Büyükkılıç’tan “Hemşehrilerimiz, şehrine sahip çıksın” çağrısı

Kayseri Büyükşehir Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, riskli iller arasında yer alan Kayseri’de, covid-19’a yönelik mücadelenin tam bir seferberlik ruhu ile yürütülmesi gerektiğine işaret ederek, “Hemşehrilerimiz, şehrine sahip çıksın” dedi.
Başkan Büyükkılıç, üyesi olduğu İl Pandemi Kurulu Toplantısı’na katılarak, Vali Şehmus Günaydın başkanlığındaki kurul üyelerine yerel yönetimlerin pandemi ile mücadelesine ilişkin bilgiler verdi.
Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinin ve iştiraklerinin tamamının salgınla mücadelede büyük bir hassasiyet gösterdiğini ve üzerine ne düşüyorsa eksiksiz yerine getirme gayretinde olduğunu yineleyen Başkan Büyükkılıç, tedbir açısından kamu kurum ve kuruluşlarının da aynı hassasiyetle çalıştığını hatırlatarak, vatandaşların toplumsal bilinçle hareket etmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkati çekti.
Sosyal izalosyon ve hareketliliğin engellenmesinin gelinen noktada çok daha önemli hale geldiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, riskli iller arasında yer alan Kayseri’nin bunu hak etmediğini düşündüğünü dile getirerek, “Covid-19 mücadelesinde seferberlik ruhu ile hareket etmeliyiz. Kurallara uymalı, uymayanları uyarmalıyız. Hemşehrilerimiz, şehrine sahip çıksın” çağrısında bulundu.
“Tırmanan vakaları nasıl düşürürüz?” sorusunun cevabının belli olduğunu ancak, bunu sadece görevliler eliyle yürütmenin başarıyı getiremeyeceğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:
“Sağlık çalışanlarımız inanılmaz bir özveriyle çalışıyor. Polisimiz, zabıtamız ve ilgili tüm kurumlarımız fedakarca çalışıyor. Sayın Valimiz ve kurul üyelerimiz büyük bir çaba içerisinde. Kayseri halkının önemli bir çoğunluğunun da tedbirlere yönelik dikkatli davrandığını görüyoruz. Ama tüm bunların yetmediği de görülüyor. Hemşehrilerimden istirham ediyorum. Lütfen gerekmedikçe 15 gün evden çıkmayalım. Kayseri aklı başında insanların şehridir. Kent merkezi şu an yüksek riskli alan olarak gözüküyor. Mecbur kalmadıkça oturduğumuz bölgeyi terk etmeyelim. Özellikle ihtiyar, çocuk ve gençlerimiz evde kalmaya özen göstersin. Hep birlikte hareket ettiğimizde kısa süre içerisinde başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Gelin, hep birlikte başaralım.”

Başkan Büyükkılıç’tan “Hemşehrilerimiz, şehrine sahip çıksın” çağrısı

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Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
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