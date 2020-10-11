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Başkan Büyükkılıç’tan “Keykubadiye Sarayı” İncelemesi

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.10.2020 09:59 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun ile birlikte Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Keykubadiye Sarayı’nda yürütülen kazı çalışmalarını inceledi. Kayseri’nin tarihine ışık tutan ve bunu adeta miras olarak gören Başkan Büyükkılıç, kazı çalışmalarının süresinin artırılacağının da müjdesini verdi.
Anadolu Selçukluları’nın en parlak döneminde Sultan 1’nci Alaaddin Keykubad tarafından 1220’li yıllarda inşa ettirilen Keykubadiye Sarayı’ndaki kazı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi destekleriyle devam ediyor. Başkan Büyükkılıç’ın tarihi değerlere sahip çıkma anlayışıyla gerçekleştirdiği çalışmaların içerisinde Keykubadiye Sarayı özel önem taşıyor.
Başkan Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun ile birlikte Keykubadiye Sarayı’nın kazı çalışmalarını yerinde gördü. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin dört bir tarafında Selçuklu dönemine ait önemli eserler olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:
“Şeker Fabrikamızın olduğu bölgede sarayın ya da köşk diyebileceğimiz bu tarihi yapıda çıkan eserlerin bir kısmını görebiliyoruz. Kazı heyetimiz yaklaşık senede üç ay çalışıyor. Altı senedir bu çalışma sürüyor. Kültür Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonrasında değerli Kültür Müdürümüzle birlikte inşallah bu kazı süresini 12 aya çıkarma yönünde gayret içinde olacağız.”
Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin tarihi değerlerini ortaya çıkaracak tüm çalışmaları çok önemsediklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Burada kazıya yönelik çıkan çalışmalarda ortaya çıkan eserler hem bizi hem de ekibimi yüreklendirdi, cesaretlendirdi. İnşallah bu kazı süreci hem hızlanacak hem daha güzel eserler çıkacak. Aynı zamanda Kızıl Köşk ile ilgili çalışmalarımız belediyemizce yürütülüyor. Kültepe Kaniş-Karum’da da devam ediyoruz. 7.5 milyon yıl önce yaşamış olan fillerinin atası mamutların olduğunu da biliyoruz. Yamula bölgesinde çıkanlarla da gerçekten Kayseri’nin bu yönden zengin olduğunu söylemek mümkün. Bu konulara gerekli desteği Büyükşehir Belediyesi olarak verdik bundan sonrada aynı desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Baş ise Başkan Büyükkılıç’a özellikle teşekkür etmek istediğini belirterek, kazı çalışmalarının en büyük sorununun konaklama olduğunu ancak Başkan Büyükkılıç’ın yer tahsis ederek bu sorunu ortadan kaldırdığını söyledi.
Prof. Dr. Baş, “Kazıların en büyük sorunudur konaklama. Başkanımızın desteğiyle o sorun da çözüldü. Bundan sonra çok daha rahat bir şekilde hem kazı alanındaki çalışmalarımız hem de kazı yönündeki depo çalışmalarımız daha iyi gerçekleşmiş olacak. Bu anlamda kültürümüze biraz daha katkı sağlamış olacağız” dedi.

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