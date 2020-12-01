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Başkan Büyüksimitci, “İhracatta Geçen Yılı Geçmiş Durumdayız”

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.12.2020 13:49 | Son Güncelleme

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının etkilerine rağmen Kayseri olarak ihracat rakamlarında geçen yılı yakalayarak bir miktarda geçmiş durumdayız” dedi.Kayseri’nin ekim ayı ihracatının 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 14 oranında arttığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “TUİK rakamlarına göre Kayseri’nin 2020 Ekim ayı ihracatını 2019 Ekim ayına göre yüzde 14,22 oranında artırmış durumdayız.

Başkan Büyüksimitci, “İhracatta Geçen Yılı Geçmiş Durumdayız”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının etkilerine rağmen Kayseri olarak ihracat rakamlarında geçen yılı yakalayarak bir miktarda geçmiş durumdayız” dedi.
Kayseri’nin ekim ayı ihracatının 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 14 oranında arttığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “TUİK rakamlarına göre Kayseri’nin 2020 Ekim ayı ihracatını 2019 Ekim ayına göre yüzde 14,22 oranında artırmış durumdayız. Aynı dönemde Türkiye’nin ihracatı yüzde 5,6 oranında artmış durumda. 2020 Eylül ayına göre artış oranımız ise yüzde 3,17. Türkiye’nin ilk 10 aylık toplam ihracatı eksi 9,11’de kalırken, biz Kayseri olarak ihracatımızı 0,55 oranında artırmayı başardık. Bu verilerle ihracatta geçen yılı bir miktarda olsa geçmiş durumdayız” diye konuştu.
Kayseri’nin iller arası sıralamada tekrardan 10. sıraya çıktığını kaydeden Başkan Büyüksimitci, “Ocak - Ekim ayı toplam ihracat rakamlarına baktığımızda Kayseri’nin ihracatının iller arası sıralamada 10. sıraya tekrar çıktığını görüyoruz. Öncelikli hedefimiz 10. sıradaki yerimizi pekiştirmek daha da üst sıralara çıkmak olacaktır. Ben bu ve sile ile bu zor dönemde ülkemiz ekonomisine katkı veren tüm sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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