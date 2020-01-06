YURTHABER
  4. Başkan Cabbar ve meclis üyelerinden yardım toplama noktasına ziyaret

Başkan Cabbar ve meclis üyelerinden yardım toplama noktasına ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, meclis üyeleri ile birlikte Develi Belediyesi ile İlçe Müftülüğü tarafından sınır ötesindeki savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanyası hakkında bilgi almak için yardım toplama noktasını ziyaret etti.Suriye’de savaşın yanı sıra açlık ve soğukla da mücadele edildiğini belirten Başkan Mehmet Cabbar, “İlçe müftülüğümüzle başlattığımız yardım kampanyası çerçevesinde her türlü gıda, giyim ve temizlik malzemelerine ihtiyaç vardır.

Başkan Cabbar ve meclis üyelerinden yardım toplama noktasına ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, meclis üyeleri ile birlikte Develi Belediyesi ile İlçe Müftülüğü tarafından sınır ötesindeki savaş mağdurları için başlatılan yardım kampanyası hakkında bilgi almak için yardım toplama noktasını ziyaret etti.
Suriye’de savaşın yanı sıra açlık ve soğukla da mücadele edildiğini belirten Başkan Mehmet Cabbar, “İlçe müftülüğümüzle başlattığımız yardım kampanyası çerçevesinde her türlü gıda, giyim ve temizlik malzemelerine ihtiyaç vardır. Her daim mazlumdan yana tavır almış olan aziz hemşerilerimizin bu yardım kampanyasına da gereken önemi vereceğini ümit ediyor ve yardımlarını sağlık ocağı altındaki yardım toplama noktasına getirmelerini önemle rica ediyorum” dedi.

Başkan Cabbar ve meclis üyelerinden yardım toplama noktasına ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler
Şair Kahraman Tazeoğlu Kayserili sevenleri İle buluştuŞair Kahraman Tazeoğlu Kayserili sevenleri İle buluştu
Okullar Arası Yüzme İl Birinciliği BaşladıOkullar Arası Yüzme İl Birinciliği Başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yeni yağış dalgası uyarısı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Çetin: "250 bin kişinin yaşayacağı örnek kent kuracağız"

Çetin: "250 bin kişinin yaşayacağı örnek kent kuracağız"

Eskişehir beyaz örtü ile uyandı

Eskişehir beyaz örtü ile uyandı

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret

MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:48
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
19:00

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ata Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Talas’tan çocuklara zeka ve akıl oyunları

Talas’tan çocuklara zeka ve akıl oyunları

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.