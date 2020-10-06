Başkan Cafer Bayrak: ’’Hastanemizin ihtiyaçlarının takipçisi olacağız’’

Aslanapa AK Parti İlçe Başkanı Cafer Bayrak ve İl Genel Meclisi Üyesi Ali Okumuş, İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastane sorunları ile ilgili bilgi aldılar.

AK Parti İlçe Başkanı Cafer Bayrak, yaptığı açıklamada, ’’İl Genel Meclisi Üyesi Ali Okumuş ile birlikte, Aslanapa İlçe Devlet Hastanemizi ziyaret ederek başhekimimiz ve hastane çalışanlarımız ile yapılması gereken çalışmalar ile ilgili istişare ettik. Hastanemize atanan 2 doktorumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. AK Parti teşkilatı olarak hastanemiz ihtiyaçlarının takipçisi olacağız. Pandemi sürecinde büyük özveri gösteren tüm sağlık camiamıza rabbimden kolaylıklar dilerim’’ ifadelerini kullandı.

