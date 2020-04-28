Başkan Çatal, “Taşköprü sarımsağı, Kovid-19’un aşısı olabilir”

Tüm Dünya’nın yeni tip korona virüse karşı aşı çalışması yürüttüğünü hatırlatan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü sarımsağının korona virüse karşı aşı olarak kullanılabileceğini söyledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü’de yapılan projeler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Her yıl yapılan Taşköprü Uluslararası Sarımsak Festivalinin bu yıl yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yapılamayacağını belirten Başkan Çatal, 2021 yılında tekrar festivalin yapılarak bir araya geleceklerini kaydetti. Bu dönemde hayvancılık ve tarıma yönelmenin yararlı olacağını söyleyen Başkan Çatal, üretim ile sürecin fırsata çevrilebileceğinin de altını çizdi. “Tenceresinde taş kaynatan insanlar gördüm”

Yerel seçimler öncesi 500’e yakın eve girdiğini söyleyen Belediye Başkanı Çatal, “Bu süreçte tabiri caizse tenceresinde taş kaynatan insanları gördüm. Bunu gördükten sonra ‘Ya Abdullah; Komşusu açken tok yatan Müslüman değildir, sen buna göz yumuyorsan sen Müslüman değilsin’ dedim. Cenab-ı Allah bunu gidermeyi bana nasip etti. Şuan 300 kişiye aş evinden ihtiyaç sahiplerin sıcak yemekler gidiyor. Hele ki bunu Ramazan ayında aş evinin değerini daha çok anlıyoruz. Taşköprü’de ilk geldiğimiz zaman doğalgaz taşımalı sistemdi. Allah nasip etti devlet desteğiyle taşımalı sistemden boru sistemine geçerek halkımıza doğalgazı ulaştırdık. Doğalgazdan dolayı yollarımız bozuldu 60 bin metrekareden fazla parke taşı yaptık. Yarından itibaren de parke taşı yapımını yeniden başlayacağız. Çünkü hala bozuk yerlerimiz var. Meydanda ücretsiz internet yaptık. Halkımızla 2 haftada bir halk günleri yapmaya başladık göreve geldiğim günden beri. Halkımız geliyor ihtiyaç ve şikâyetlerini söylüyor bizler de burada elimizden geldiğince bunları karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü söz verdik halkın içinde olacağız diye” dedi.

Makine parkından 7 aracı hurdaya çıkararak yeni araçlar satın aldıklarını belirten Başkan Çatal, “En son aldığımız araç da kazıcı ve yükleyicidir. Çocuk kitap günleri yaptık, ağaçtan zekâ oyunları günleri yaptık gençlerimize. Geçtiğimiz yaz 10 dalda bin öğrencimize yaz spor okulu yaptık. Turizmle alakalı olduğum için TÜRSAB’daki arkadaşlarla konuştuk toplantılarını burada yaptılar, Taşköprü’yü tanıttık onlara ve turizmle yükselecek bir ilçe olduğunu anlattık. Pompeipolis antik kentini fuarlarda Kastamonu günlerinde ve gittiğimiz her yerde öne çıkarmaya çalışıyoruz ki Taşköprü’de turizmin yükselmesi amacıyla. Önümüzdeki zamanlarda da bir mezbahana yapacağız buraya. Huzur evi yapacağız. Aynı zamanda mezarlıklar müdürlüğü kuracağız. Şuan çevreyolu bağlantımız yapılmak üzere az kaldı. Bir sanayi alanı çıkarttık. Önümüzdeki senelerde sanayi kuracağız. Organize sanayi sitemiz şuan altyapısı biti. Elektrik ihalesini yaptık. Firma altyapılara devam ediyor elektrikle alakalı. Doğalgazını yaptık organizenin. 3 tane firmamıza yer teslimini yaptık inşallah bu sene inşaatlarına başlayacaklar” diye konuştu.

Taşköprü OSB için 10 milyon 500 bin lira ödenek çıkarttırdıklarını söyleyen Başkan Çatal, “Böyle bir dönemde devletimizden 10,5 milyon lira altyapının bitmesi amacıyla organize sanayi sitemize para geldi. Bu para gelmesiyle beraber doğalgaz firması ve altyapı firması çalışmasına başlayacak. Biz şuan 3 tane firmamıza yer teslimi yaptık bu sene içerisinde fabrikalarını kuracaklar. Bizim hedefimiz 2021 yılında Allah nasip ederse 2021’in sonuna doğru yer teslimi alan firmaların bacalarının tütmesi” dedi.

“Halkıma okul ve camilerin dezenfekte edileceği konusunda söz vermiştim”

Yılda iki kere camilerin ve okulların dezenfekte edileceğinin sözünü verdiğini ve bunu yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Çatal, “Korona virüs salgını ortaya çıktıktan sonra ilçemizdeki tüm kurumları ve işyerlerini ilaçlamıştık. Bu süreç geçtikten sonra da periyodik sıralarla bütün cadde ve sokaklarımızı, kamu binalarımızı, camilerimizi, belediye binalarını, halk otobüslerini haftalık olarak ilaçlama yapıyoruz parklarımız dahil. Halkımıza ve kamu kurumlarımıza maske dağıttık. Şuana kadar 13 bin 500 adet maske dağıtımı yaptık. Taşköprü’de bildiğim kadarıyla 6 tane pozitif vakamız var, onlar da Kastamonu’da yatıyor. İyileşenlerimiz var, yüzümüz gülüyor iyileşenleri gördükçe. Kastamonu’da ciddi bir şekilde pandemisinin düştüğünü görüyoruz” şeklinde konuştu.

Taşköprü Belediyesi olarak şu ana kadar 2 bin ihtiyaç sahibine yardım kolisi dağıttıklarını söyleyen Başkan Çatal, “Berberler olsun, kahvehaneler olsun, lokantada günlük çalışanlar olsun, yük taşıyarak hayatını devam ettirenler olsun Ramazan kolisi olarak dağıttığımız kolisi sayısı geçen sene 700 iken bu dönem 2 bin koli dağıttık” dedi.