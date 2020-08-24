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Başkan Çelik, ŞEGEM’in başarılı öğrencilerini ödüllendirdi

MANİSA HABERLERİ  | 24.08.2020 12:55 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olarak, istedikleri nitelikli liseleri kazanan Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (ŞEGEM) öğrencileriyle bir araya geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olarak, istedikleri nitelikli liseleri kazanan Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (ŞEGEM) öğrencileriyle bir araya geldi. Hedeflerine ulaşan öğrencileri tebrik eden Başkan Çelik, eğitim hayatlarında başarılarının devamını dileyerek, onları ödüllendirdi.
Şehzadeler Belediyesi’nin eğitim hizmetleri kapsamında hayata geçirdiği Gençlik Eğitim Merkezi, açtığı kurslarla öğrencileri hayallerine kavuşturuyor. Son olarak yapılan LGS sınavına Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nin (ŞEGEM) açtığı kursla hazırlanan öğrenciler, nitelikli liseleri kazanmanın mutluluğunu yaşadı. ŞEGEM’de aldıkları nitelikli eğitimin ardından sınava giren öğrencilerin hepsi bir liseye yerleşirken, öğrencilerin büyük bir kısmı puanla girilen nitelikli okullara yerleşti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, LGS’de başarılı olarak istedikleri nitelikli liseleri kazanan ŞEGEM öğrencileriyle bir araya geldi. Başarılı öğrencileri Şehzadeler Belediyesi Encümen Salonu’nda ağırlayan Başkan Çelik, hedeflerine ulaşan öğrencileri tebrik ederek, eğitim hayatlarında başarılarının devamını diledi ve onları ödüllendirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, LGS’de elde edilen büyük başarının kendilerini de son derece mutlu ettiğini ifade ederek, “Sınavda üstün başarı gösteren öğrenci kardeşlerimi ve ailelerini tebrik ediyorum. Öğrenci kardeşlerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nin yönetici ve eğitim kadrosundaki arkadaşlarımızı da emeklerinden ötürü kutluyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar hemşehrilerimizin kaliteli bir eğitime ulaşmaları için her türlü hizmeti verdik, vermeye de devam edeceğiz. Şehzadeler Belediyesi olarak biz insana yapılan yatırımın en güzel yatırım olduğunu düşünüyor ve hizmetlerimizi bu eksende hayata geçirmenin çaba ve gayretini gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.
ŞEGEM’in başarılı öğrencileri ile bir süre sohbet eden ve onlara çeşitli tavsiyelerde bulunan Başkan Çelik, daha sonra onlara çeşitli hediyeler verdi.

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