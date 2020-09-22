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Başkan Cengiz mahalle muhtarları ile buluştu

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.09.2020 15:19 | Son Güncelleme

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz 69 mahalle muhtarı ile pandemi sebebi ile 3 grup halinde gerçekleştirilecek toplantının ilk etabını gerçekleştirdiMahalle muhtarları ile bir araya gelerek mahallelerin taleplerini tek tek dinleyen Başkan Cengiz notunu alarak hepsi ile bir bir ilgileneceğini, talep edilen hizmetleri ulaştıracağını Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ işbirliği ile halledilebilecek sorunların takipçisi olacağını dile getirdiHer mahallenin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve çözüm odaklı çalışma yürüttüklerini dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Merkezi ve kırsalı ile birlikte 69 mahallemiz mevcut.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz 69 mahalle muhtarı ile pandemi sebebi ile 3 grup halinde gerçekleştirilecek toplantının ilk etabını gerçekleştirdi
Mahalle muhtarları ile bir araya gelerek mahallelerin taleplerini tek tek dinleyen Başkan Cengiz notunu alarak hepsi ile bir bir ilgileneceğini, talep edilen hizmetleri ulaştıracağını Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ işbirliği ile halledilebilecek sorunların takipçisi olacağını dile getirdi
Her mahallenin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve çözüm odaklı çalışma yürüttüklerini dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Merkezi ve kırsalı ile birlikte 69 mahallemiz mevcut. Her mahalle muhtarımız ile birebir görüşüp talep ve önerilerini alacağız. Merkezinden en uzak noktadaki mahallemize hizmet götürmek bizim boynumuzun borcu. Bunun için göreve geldik. Halkımıza hizmet için varız” dedi.
Her mahallemize hizmet ulaşacak
Bugünden itibaren 3 gün art arda muhtarlarımız ile bir araya gelip mahallelerimizin sorunlarını konuşacağız diyen Başkan Cengiz “İçinde bulunduğumuz salgın ve daha verimli olacağı kanaatine varmamız sebebiyle 69 mahallemizin muhtarıyla 3 aşamada toplantı yapacağız. Her muhtarımızın taleplerini tek tek dinleyip notumuzu alacağız. Son toplantının yaptığımız gün Belediye Birim Müdürlerimiz ile bir toplantı gerçekleştirip, muhtarlarımızın mahallelerimiz için oluşturdukları talepleri yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız.
Yepyeni proje ve çalışmalarla ilçemizi daha da güzel yarınlara taşıyacağız. Birlikte yapacak daha çok işimiz var” ifadelerini kullandı

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