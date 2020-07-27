YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Çerçi Emniyet Müdürü Uslusoy’u ağırladı

Başkan Çerçi Emniyet Müdürü Uslusoy’u ağırladı

MANİSA HABERLERİ  | 27.07.2020 18:02 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Başkan Çerçi Emniyet Müdürü Uslusoy’u ağırladı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy’u ağırladı.
Geçtiğimiz aylarda Manisa’ya atanan İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi makamında ziyaret etti. Manisa’nın en büyük ilçesi olan Yunusemre’de şehrin ihtiyaçlarına cevap veren projeler ürettiklerini kaydeden Başkan Çerçi, kendisini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı. Pandemi döneminde özellikle emniyet teşkilatının gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini aktaran Belediye Başkanı Çerçi, Emniyet Müdürü Uslusoy’a teşekkür etti. Başkan Çerçi, günün anısına Ömer Uslusoy’a tablo hediye etti.

Başkan Çerçi Emniyet Müdürü Uslusoy’u ağırladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

Sürücülerin dikkatini çeken uyarı

Sürücülerin dikkatini çeken uyarı

Kaymakam Sayar’dan yeni atanan savcı ve hakimlere ziyaret

Kaymakam Sayar’dan yeni atanan savcı ve hakimlere ziyaret

Teknenin içinde ölü bulundu

Teknenin içinde ölü bulundu

Başkan, Ciğerparesi için ciğerini bağışladı

Başkan, Ciğerparesi için ciğerini bağışladı

Manisa Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:20
Sabah
06:01
Öğle
13:22
İkindi
17:13
Akşam
20:33
Yatsı
22:06

Manisa Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
Canan Eczanesi
Merkez
Sayılgan Eczanesi
Turgutlu
Yüksel Eczanesi
Turgutlu
Aslı Eczanesi
Akhisar
Durmuşoğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.