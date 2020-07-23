YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Çerçi, Yağlı Güreş Birliğinde yönetime yeniden seçildi

Başkan Çerçi, Yağlı Güreş Birliğinde yönetime yeniden seçildi

MANİSA HABERLERİ  | 23.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ata sporu yağlı güreşe gönül veren belediyelerden oluşan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinde yeniden encümen üyeliğine seçildi. Toplantıda birliğin ismi daha kapsayıcı olması amacıyla Yağlı Güreş Birliği olarak değiştirildi.
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Meclis Toplantısı Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Yücel Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi meclis üyeleri İhsan Akyel, Mehmet Ersoy, birliğin kurullarında görev alan Kefaeddin Öz, Necip Denktaş ve birlik üyeleri katıldı. Toplantıda yapılan encümen üyesi seçimlerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk seçildi.
Ayrıca Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin adı daha kapsayıcı olması adına Yağlı Güreş Birliği olarak değiştirildi. Bunun yanı sıra; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Belediyesi ve Altıeylül Belediyesinin yeni üyelik başvuruları görüşülerek üye olmalarına oy birliğiyle karar verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
04:15
Sabah
05:57
Öğle
13:22
İkindi
17:14
Akşam
20:36
Yatsı
22:11

Manisa Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Arzu Eczanesi
Merkez
Babacan Eczanesi
Merkez
Borsa Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Turgutlu
Esin Eczanesi
Turgutlu
Cansu Eczanesi
Akhisar
Hisar Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.