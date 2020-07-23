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Başkan Çerçioğlu 24 Temmuz dolayısıyla mesaj yayınladı: "Basın özgür olursa halk doğrularla Aydınlanır"

AYDIN HABERLERİ  | 23.07.2020 20:51 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı sebebiyle yayınladığı mesajda "Basın özgür olursa halk doğrularla Aydınlanır" dedi.Mesajında gazeteciliğin önemine değinen Başkan Çerçioğlu, "Basında çok seslilik esastır.

Başkan Çerçioğlu 24 Temmuz dolayısıyla mesaj yayınladı: "Basın özgür olursa halk doğrularla Aydınlanır"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı sebebiyle yayınladığı mesajda "Basın özgür olursa halk doğrularla Aydınlanır" dedi.
Mesajında gazeteciliğin önemine değinen Başkan Çerçioğlu, "Basında çok seslilik esastır. Nasıl ki toplumun tek tip bireyden oluşması istenmiyorsa basının da tek tipleşmesi demokrasiyi savunanlar tarafından kabul edilmemelidir. Buradan yola çıkarak basının gücünü koruması, asli görevini yani denetleme görevini sürdürmesi yürekten istediğimiz bir ilkedir. Bizler basın üzerinde baskı görmek istemiyoruz. Basının üzerindeki tek baskı emekçilerin matbaada o günkü baskıyı yetiştirme telaşı olabilir. Ki o da bu mesleğin olmazsa olmaz heyecanlarındandır. Bizler basının özgür olduğu bir toplumda yaşamak, nefes almak istiyoruz. Dememiz o ki; baskıyı sadece matbaada görmek istiyoruz. Basın özgür olursa halk doğrularla Aydın’lanır. Tüm gazetecilerimizin gerçekleri özgürce yazabildiği günler dileğiyle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çerçioğlu 24 Temmuz dolayısıyla mesaj yayınladı:

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