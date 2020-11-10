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Başkan Çerçioğlu’ndan Azerbaycan Mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 10.11.2020 18:12 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın, işgalci Ermenistan’a karşı kazandığı zaferin ardından, tebrik mesajı yayınlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Azerbaycan Zaferi’ni kutladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Ermenistan’a karşı kazandıkları zaferi ilan etmesinin ardından, kardeş ülke Türkiye’den de tebrik mesajları gelmeye başladı.

Başkan Çerçioğlu’ndan Azerbaycan Mesajı

Azerbaycan’ın, işgalci Ermenistan’a karşı kazandığı zaferin ardından, tebrik mesajı yayınlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Azerbaycan Zaferi’ni kutladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Ermenistan’a karşı kazandıkları zaferi ilan etmesinin ardından, kardeş ülke Türkiye’den de tebrik mesajları gelmeye başladı. Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesiyle birlikte Karabağ’daki haklı mücadelenin zaferle sonuçlanması haberini alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan’ın zaferine ortak oldu. Başkan Çerçioğlu, Azerbaycan’ın zaferini simgeleyen bir fotoğrafla yaptığı paylaşımında “Gözün aydın, zaferin kutlu olsun Azerbaycan” ifadelerine yer verdi.

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