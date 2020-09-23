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Başkan Çetin Akın Setüstü Sokak’ta incelemelerde bulundu

MANİSA HABERLERİ  | 23.09.2020 17:15 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mustafa Kemal Mahallesi Setüstü Sokak’ta bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Mustafa Kemal Mahallesi Setüstü Sokak’ta bordür döşeme çalışmalarına başlandı.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mustafa Kemal Mahallesi Setüstü Sokak’ta bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Mustafa Kemal Mahallesi Setüstü Sokak’ta bordür döşeme çalışmalarına başlandı. Çalışmaların sonunda ise toplamda 4 bin metrekarelik bordür döşeme işlemi yapılacak. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte Setüstü Sokağa giderek yapılan çalışmaları yerince inceledi. Başkan Çetin Akın ekiplere işlerinde kolaylıklar da diledi.
Mustafa Kemal Mahallesi Setüstü Sokak’taki çalışmalar ve gerçekleştirdiği incelemeler hakkında konuşan Başkan Çetin Akın, “Bugün Başkan Yardımcımız Evren Erbaş Ser ile birlikte Mustafa Kemal Mahallemiz sınırları içerisinde yer alan Setüstü Sokağı ziyaret ettik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin söz konusu sokakta yürüttüğü çalışmaları inceledik ve ekiplerimizden bilgi aldık. Setüstü Sokakta yapılan çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak mahalle ve sokak sakinlerimizin kullanımına hazır hale getireceğiz. Ekiplerimizde işlerinde kolaylıklar dilerim. Çalışmalarımızın başta mahalle sakinlerimiz olmak üzere Turgutlumuza hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

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