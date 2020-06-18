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Başkan Çetin Bozkurt Kılıçdaroğlu ile görüştü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.06.2020 18:18 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüZonguldak’ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu’nun Karadeniz Bölgesi ilçe ve belde belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıya telekonferans yöntemiyle katılarak ilçedeki son gelişmeler hakkında Kılıçtarolu’na bilgi sunumunda bulunduCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu başkanlığında internet üzerinden telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıya Karadeniz Bölgesinden 41 belediye başkanının yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.Toplantıda, pandemi sürecinde ilçede yapılan çalışmalar ile yerel ve bölgesel konular üzerine görüşlerini aktaran Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, heyelan zedelerin yaşadığı sorunları ve bu sorunların çözümü için yapılan çalışmaları dile getirdi.

Başkan Çetin Bozkurt Kılıçdaroğlu ile görüştü

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu’nun Karadeniz Bölgesi ilçe ve belde belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıya telekonferans yöntemiyle katılarak ilçedeki son gelişmeler hakkında Kılıçtarolu’na bilgi sunumunda bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu başkanlığında internet üzerinden telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıya Karadeniz Bölgesinden 41 belediye başkanının yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.
Toplantıda, pandemi sürecinde ilçede yapılan çalışmalar ile yerel ve bölgesel konular üzerine görüşlerini aktaran Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, heyelan zedelerin yaşadığı sorunları ve bu sorunların çözümü için yapılan çalışmaları dile getirdi. Pandemi döneminde ücretsiz maske dağıtımı, virüs ve bakterilere karşı dezenfekte çalışması, evinden çıkamayan vatandaşların market ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması gibi hizmetlerin yanı sıra belediye tarafından kurulan ‘Halk Manavı’nın ilçe ve bölge halkı tarafından büyük bir takdirle karşılandığını aktardı. Toplantının son derece faydalı ve verimli olduğunu belirten Başkan Bozkurt emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Çetin Bozkurt Kılıçdaroğlu ile görüştü

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