Başkan Çetin: "Muhtarlık siyaset yapma yeri değildir"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kendisinin seçim sonrası siyasi kimliğini bir kenara bıraktığını belirterek, “Belediye başkanlığı da muhtarlık da siyaset yapma yeri değildir. Bizler siyasi görüşü ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza adil ve eşit hizmet götürmek zorundayız. Hizmetin etkili olabilmesi için belediye ve muhtarlar uyum içinde çalışmalıdır” dedi.

Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Belediye başkanının da muhtarların da asli görevi vatandaşa hizmet etmektir. Ben seçimden sonra siyasi kimliğimi bir kenara bıraktım, muhtarlar da siyaset yapmamalı, belediye ile uyum içinde hizmete odaklanmalı” ifadelerini kullandı.

Başkan Soner Çetin, pandemi sürecinde muhtarlarla bir araya gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, bu sıkıntılı sürecin en kısa zamanda atlatılmasını diledi.

"Siyaset için değil hizmet için yetki aldık"

Belediye başkanlarının ve muhtarların halka hizmet için 5 yıl için yetki aldığını vurgulayan Başkan Soner Çetin, “Muhtarlar halkın sorunlarını belediyeye iletir, belediyeler de bu sorunlara çözüm üretir. Bir muhtar belediyeden kopuk davranırsa hizmet aksar. Bu durumda belediye yıpranır ama muhtar daha fazla yıpranır. Muhtar başına buyruk davranmamalı. Çukurova’da 27 muhtarımız var. Burada 26 muhtarımızla birlikteyiz. Burada olmayan muhtar bunun nedenini şapkasını önüne koyup düşünmelidir” dedi.