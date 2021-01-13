YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Başkan Çetin: "Temizlik işçileri için ne yapsak hakları ödenmez"

Başkan Çetin: "Temizlik işçileri için ne yapsak hakları ödenmez"

13.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bir araya geldiği temizlik işçilerine, “En yüksek yüzdeyle maaş alan temizlik işçilerimiz için ne yapsak hakkınız ödenmez” dedi.Başkan Çetin, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde işçilerle bir araya geldi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bir araya geldiği temizlik işçilerine, “En yüksek yüzdeyle maaş alan temizlik işçilerimiz için ne yapsak hakkınız ödenmez” dedi.
Başkan Çetin, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde işçilerle bir araya geldi. Burada işçilere hitap eden Çetin, “Sizler görevinizi sürece en iyi şekilde layıkıyla yaptığınız sürece biz bu bayrağı hiç aşağı düşürmeyiz. Her zaman en yüksekte tutarız. Emekçi kardeşlerimizin hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Her zaman gönlümüzle yüreğimizle ruhen bedenen her zaman beraberiz” diye konuştu.
Özellikle pandemi sürecinde sahada çalışan emekçilerin hakkının hiçbir zaman ödenmeyeceğini belirten Başkan Soner Çetin, “Sizlerin Çukurova halkı için elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı biliyorum. İşçi kardeşlerimin arasında en yüksek yüzdeyle maaş alan siz değerli temizlik işçilerimiz için ne yapsak hakkınız ödenmez. Ben de sizin bir kardeşiniz olarak konuşuyorum; bizler hepimiz bir ailenin fertleriyiz ve kardeşlerimsiniz. Belediyenin daha da düze çıkardığımız zaman göreceksiniz ki sizler bir şey talep etmeden aynı bir sendika temsilciniz gibi sizleri savunan bir kardeşiniz bu koltukta oturuyor. Sizler için en iyi şartları gerçekleştirmeye çalışacağım. Bundan kuşkunuz olmasın” şeklinde konuştu.
Başkan Soner Çetin, belediyenin asli görevinin temizlik, park bahçeler hizmetleri ve yol olduğunu belirterek, bu işlerin eksiksiz yapılmaması durumunda diğer hizmet ve yatırımların bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.
Özverili çalışmaları için tekrar işçilere teşekkür eden Başkan Soner Çetin, daha sonra işçilerle birlikte öğle yemeği yedi. Başkan Soner Çetin, işçiler tarafından coşkuyla uğurlandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asgari ücretin 3 bin 100 lira olması gerektiğini söylemesinin ardından Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediyesi’nde en düşük ücretin 3 bin 350 TL olarak uygulanacağını açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
1/

Adana Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:52
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:10

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Aksöz Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Çare Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Selvi Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Akay: “Muhtar ve halkın yönetimde söz sahibi olmasını önemsiyoruz”

Akay: “Muhtar ve halkın yönetimde söz sahibi olmasını önemsiyoruz”

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adana'da 4 milyon 140 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 4 milyon 140 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana Demirspor, Kaan Kanak'ı transfer etti

Adana Demirspor, Kaan Kanak'ı transfer etti

FETÖ üyelerine "gaybubet evi" kiraladıkları iddia edilen çiftin yargılanmasına devam edildi

FETÖ üyelerine "gaybubet evi" kiraladıkları iddia edilen çiftin yargılanmasına devam edildi

Ergü’den "fasulye üretimini arttıralım" çağrısı

Ergü’den "fasulye üretimini arttıralım" çağrısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.