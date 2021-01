Başkan Çetin: "Temizlik işçileri için ne yapsak hakları ödenmez"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bir araya geldiği temizlik işçilerine, “En yüksek yüzdeyle maaş alan temizlik işçilerimiz için ne yapsak hakkınız ödenmez” dedi.

Başkan Çetin, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde işçilerle bir araya geldi. Burada işçilere hitap eden Çetin, “Sizler görevinizi sürece en iyi şekilde layıkıyla yaptığınız sürece biz bu bayrağı hiç aşağı düşürmeyiz. Her zaman en yüksekte tutarız. Emekçi kardeşlerimizin hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Her zaman gönlümüzle yüreğimizle ruhen bedenen her zaman beraberiz” diye konuştu.

Özellikle pandemi sürecinde sahada çalışan emekçilerin hakkının hiçbir zaman ödenmeyeceğini belirten Başkan Soner Çetin, “Sizlerin Çukurova halkı için elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı biliyorum. İşçi kardeşlerimin arasında en yüksek yüzdeyle maaş alan siz değerli temizlik işçilerimiz için ne yapsak hakkınız ödenmez. Ben de sizin bir kardeşiniz olarak konuşuyorum; bizler hepimiz bir ailenin fertleriyiz ve kardeşlerimsiniz. Belediyenin daha da düze çıkardığımız zaman göreceksiniz ki sizler bir şey talep etmeden aynı bir sendika temsilciniz gibi sizleri savunan bir kardeşiniz bu koltukta oturuyor. Sizler için en iyi şartları gerçekleştirmeye çalışacağım. Bundan kuşkunuz olmasın” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, belediyenin asli görevinin temizlik, park bahçeler hizmetleri ve yol olduğunu belirterek, bu işlerin eksiksiz yapılmaması durumunda diğer hizmet ve yatırımların bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.

Özverili çalışmaları için tekrar işçilere teşekkür eden Başkan Soner Çetin, daha sonra işçilerle birlikte öğle yemeği yedi. Başkan Soner Çetin, işçiler tarafından coşkuyla uğurlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asgari ücretin 3 bin 100 lira olması gerektiğini söylemesinin ardından Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediyesi’nde en düşük ücretin 3 bin 350 TL olarak uygulanacağını açıklamıştı.