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Başkan Çetin’den hastalara moral ziyareti

ANKARA HABERLERİ  | 13.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek moral veriyor.Yoğun mesaisinden kalan zamanlarını vatandaşlarla iç içe geçirmeye gayret gösteren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnaf ziyaretlerinin yanı sıra evlerinde istirahatte bulunan hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.Başkan Ertuğrul Çetin, gerçekleştirmiş olduğu hasta ziyaretinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek vatandaşların taleplerini dinledi.‘‘Sağlık insanın en büyük hazinesidir’’Vatandaşların iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Yoğun iş tempomuzdan fırsat buldukça evinde tedavi gören hasta hemşehrilerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak acil şifalar diliyoruz.

Başkan Çetin’den hastalara moral ziyareti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek moral veriyor.
Yoğun mesaisinden kalan zamanlarını vatandaşlarla iç içe geçirmeye gayret gösteren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnaf ziyaretlerinin yanı sıra evlerinde istirahatte bulunan hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Başkan Ertuğrul Çetin, gerçekleştirmiş olduğu hasta ziyaretinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

‘‘Sağlık insanın en büyük hazinesidir’’
Vatandaşların iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Yoğun iş tempomuzdan fırsat buldukça evinde tedavi gören hasta hemşehrilerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak acil şifalar diliyoruz. Hasta ve hasta yakınlarımızın morallerini yüksek tutmak lazım, moralleri ne kadar yüksek olursa hastaların kendini daha iyi hissedip tedavileri de o kadar iyi olur. Sağlık insanın en büyük hazinesidir. Allah tüm vatandaşlarımıza şifasız dert vermesin. Hastalarımıza huzurlu ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum" dedi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta ve hasta yakınları ise, Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkür etti.

Başkan Çetin’den hastalara moral ziyareti

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