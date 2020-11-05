Başkan Çetin’den küçük otellere renovasyon kredisi talebi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etti. Başkan Davut Çetin görüşmede Antalya ekonomisine il bazında destek verilmesi, turizmden etkilenen sektörlerin de bir an önce seçilerek desteklenmesini ve kredilerin de 1 yıl ertelenmesi talebini Aydın’a iletti.

Pandemiden en çok etkilenen şehiriz

Antalya’nın pandemi döneminden en çok etkilenen il olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, “Antalya ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizm bu dönemde en çok yara alan sektör oldu. Bu anlamda Antalya’ya verilmesi gereken destekler özel olarak ele alınmalı. Antalya’da faaliyet gösteren her sektörün turizm ile doğrudan bağlantısı bulunuyor. Yaşanan bu durum Antalya ekonomisi için bir afet niteliğinde” şeklinde konuştu.

Turizme bağlı sektörler neredeyse durdu

Antalya’nın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Başkan Davut Çetin, “Özellikle turizme bağlı sektörler bu dönemde çok büyük zorluklar yaşamakta. Turizmin alt sektörleri olarak nitelendirdiğimiz SPA, kuyum, deri, tedarik, hediyelik eşya, turizm taşımacılığı ve seyahat acenteleri gibi sektörlerin işleri neredeyse durdu. Bu sektörlere özellikle bu dönemde kredi desteği sağlanması ile bu sektörlerin ayakta tutulması gerekiyor. Hasarın daha da büyümemesi için kira desteği, düşük faizli kredi desteği ve krediye kolay ulaşmada yapılacak çalışmalar Antalya ekonomisi için çok önemli” dedi.