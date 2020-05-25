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Başkan Ceyhun ve Milletvekili Erenler’den bayram ziyaretleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.05.2020 22:28 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, nöbetçi eczane ve ekmek fırınlarını ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı.Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Başkan Sebahattin Ceyhun, ”Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile birlikte salgın süreci boyunca ’Evde Kal’ çağrısına ve sokağa çıkma yasağına uyan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için hizmetlerini özveriyle kesintisiz devam ettiren nöbetçi eczanelerimizin ve katığımıza ekmek olan fırınlarımızın değerli çalışanlarını ziyaret ederek, bayramlaşıp hasret giderdik” diye konuştu.Ceyhun ve Erenler, Hava Şehitliği’ni de ziyaret ederek, dua etti.

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, nöbetçi eczane ve ekmek fırınlarını ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı.
Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Başkan Sebahattin Ceyhun, ”Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile birlikte salgın süreci boyunca ’Evde Kal’ çağrısına ve sokağa çıkma yasağına uyan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için hizmetlerini özveriyle kesintisiz devam ettiren nöbetçi eczanelerimizin ve katığımıza ekmek olan fırınlarımızın değerli çalışanlarını ziyaret ederek, bayramlaşıp hasret giderdik” diye konuştu.
Ceyhun ve Erenler, Hava Şehitliği’ni de ziyaret ederek, dua etti. Ziyaretlere AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç da iştirak etti.

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Cumhuriyet Konak Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
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