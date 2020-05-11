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Başkan Ceyhun’dan sağlık çalışanı anneleri duygulandıran sürpriz

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.05.2020 17:55 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Anneler Günü’nde sağlık çalışanı annelerin gönlünü kazandı.Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla evlerine gidemeyip İl Sağlık Müdürlüğü’nün sağladığı misafirhanelerde kalan sağlık çalışanı annelere her anneye özel pasta göndererek sürpriz kutlama yapıldı.

Başkan Ceyhun’dan sağlık çalışanı anneleri duygulandıran sürpriz

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Anneler Günü’nde sağlık çalışanı annelerin gönlünü kazandı.
Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla evlerine gidemeyip İl Sağlık Müdürlüğü’nün sağladığı misafirhanelerde kalan sağlık çalışanı annelere her anneye özel pasta göndererek sürpriz kutlama yapıldı. AK Parti Kütahya İl Başkanı Başkanı Sebahattin Ceyhun, misafirhanede kalan sağlık çalışanı anneleri görüntülü arama yaparak günlerini kutladı.
Tedbir gereği evlerine gitmeyerek farklı yerlerde izole olan sağlık çalışanı annelerin bu sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Bazı çalışanlar bir aydan beri aileleri ile görüşemediklerini söylediler.
Başkan Ceyhun, "Bizler için hayati önem taşıyan bir görev yapan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ceyhun’dan sağlık çalışanı anneleri duygulandıran sürpriz

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