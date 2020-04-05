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Başkan Çiftçi ’den evde kalan gençlere kitap

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.04.2020 15:18 | Son Güncelleme

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı gençlerin evlerine kitap servisi başlattı.Korona virüsle mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine harekete geçen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlerin evde zamanlarını okuyarak geçirmeleri için bir kampanya başlattı.

Başkan Çiftçi ’den evde kalan gençlere kitap

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı gençlerin evlerine kitap servisi başlattı.
Korona virüsle mücadelede alınan yeni tedbirler kapsamında 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine harekete geçen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlerin evde zamanlarını okuyarak geçirmeleri için bir kampanya başlattı. Sosyal medya hesaplarından kampanyanın startını veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi “ Evde Kal Kitap Oku, Kitaplarınız Bizden” çağrısı yaptı. Gençlere seslenen Çayırova Beyediye Başkanı Bünyamin Çiftçi: ”Çayırovamız’ın geleceği sevgili gençler; evde olmanız hem kendi hem de büyüklerimizin sağlığı açısından oldukça önemli. Evde olduğunuz süre içinde sizleri yalnız bırakmayacağız. Hedeflerinizin, hayallerinizin ve ideallerinizin gerçekleşmesi için evde kaldığınız zamanı kitap okuyarak geçirmenizi rica ediyorum. Bir dakikanızın bile boş geçmesine gönlüm razı gelmez. Siz isteyin biz kitapları evinize getirelim”dedi
Kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni toplayan kampanya kapsamında belediyeyi arayan gençlerin evlerine ekipler tarafından kitaplar teslim edilecek.

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