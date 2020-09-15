YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Başkan Çınar, yeni futbol sahasını inceledi

Başkan Çınar, yeni futbol sahasını inceledi

MALATYA HABERLERİ  | 15.09.2020 15:26 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2020-2021 Futbol Sezonunda TFF 3.Lig 1.Grupta Malatya’yı temsil edecek olan Yeşilyurt Belediyespor’a tahsis edilecek olan Mollakasım Mahallesindeki futbol sahasında devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.Mollakasım Mahallesinde atıl vaziyette bulunan futbol sahasını baştan aşağıya yenilediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyespor’umuzun yeni sezonda iç sahada oynayacağı maçların yanı sıra hafta içi antrenmanlarını yapabileceği saha ihtiyacını karşılamak adına Mollakasım Mahallemizde atıl vaziyette ki sahanın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız devam etmektedir.

Başkan Çınar, yeni futbol sahasını inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2020-2021 Futbol Sezonunda TFF 3.Lig 1.Grupta Malatya’yı temsil edecek olan Yeşilyurt Belediyespor’a tahsis edilecek olan Mollakasım Mahallesindeki futbol sahasında devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.
Mollakasım Mahallesinde atıl vaziyette bulunan futbol sahasını baştan aşağıya yenilediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyespor’umuzun yeni sezonda iç sahada oynayacağı maçların yanı sıra hafta içi antrenmanlarını yapabileceği saha ihtiyacını karşılamak adına Mollakasım Mahallemizde atıl vaziyette ki sahanın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Yıllarca amatör takımlarımıza hizmet eden buradaki sahamızın her türlü ihtiyacını giderek daha modern, daha nezih ve daha konforlu bir şekilde hizmete sunacağız. Türkiye Futbol Federasyonunun saha talimatlarını göz önünde bulundurarak, federasyon yetkililerinin tavsiye ettiği kurallara göre sahamızı yeniden revize ediyoruz. Yeşilyurt Belediyespor’umuz ilk iki maçını Yeni Malatya Stadyumunda oynayacaktır. Sahamızı yeni sezonun üçüncü veya dördüncü haftasına kadar hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Havası ve atmosferiyle güzel bir bölgede bulunan sahamızın çevre düzenlemesinden tribünlerin eksiklerinin giderilmesine, soyunma odalarından saha zeminine kadar ekiplerimiz dört koldan çalışıyorlar. Sahamızın alt drenaj sistemlerini tamamladık, ekilen doğal çimler kendisini göstermeye başlarken, 15 güne kadar biçilecek seviyeye gelecektir. Doğal çimden oluşacak saha zeminimizin yanı sıra çevre güvenliklerinin alınması, taraftarlarımızın rahat bir ortamda maç izlemesi için yeniden dizayn ettiğimiz tribünümüz, hakem ve soyunma odalarının yanı sıra otoparkı ve sosyal alanlarıyla burası güzel bir görüntüye kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.
Yeni sezonda üst sıraları hedefleyen, bu doğrultuda kadrosunu şekillendiren Yeşilyurt Belediyespor’un nitelikli bir alanda maçlarını oynamasına ve idmanlarını yapmasına imkan tanıyacaklarını vurgulayan Çınar, “Yeşilyurt’umuz inşallah profesyonel ölçülere sahip, her yönüyle futbolumuza farklı güzellikler katacak bir sahaya kavuşmuş olacaktır. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün gözetiminde gerçekleşen yenileme çalışmalarında alın teri döken, emek sarf eden tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sahamız şimdiden Malatya’mıza, Yeşilyurt’umuza, Yeşilyurt Belediyespor’umuza ve Malatya futboluna hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Yenileme çalışmalarına tabi tutulan futbol sahasındaki inceleme ziyaretinde Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Muzaffer Çelik’in yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Bekir Karakuş’ta hazır bulundu.

Başkan Çınar, yeni futbol sahasını inceledi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Malatya Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:01
Öğle
12:27
İkindi
15:57
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Hacettepe Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Özşifa Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Şireli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Aşırı hız yapan otomobil takla attı: 3 ölü
Aşırı hız yapan otomobil takla attı: 3 ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.