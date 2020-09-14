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Başkan Çınar, yol yenileme hizmetlerini inceledi

MALATYA HABERLERİ  | 14.09.2020 18:00 | Son Güncelleme

Yeşiltepe Cumhuriyet mahallesindeki yol yenileme çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un her bölgesinde olduğu gibi Yeşiltepe’nin de ulaşım ağını daha konforlu ve akıcı hale getirmek adına yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Fen İşleri Müdürlüğü Yetkilileri ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Şahin Demirci ile birlikte Leventoğlu sokağında başlatılan yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.“Yaşanan mağduriyet gideriliyor, teşekkür ediyoruz”Başlatılan yol yenileme çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Şahin Demirci, “Leventoğlu sokağımızda bulunan yolumuzun yıpranması ve bozulmasından dolayı mahalle sakinleri olarak büyük bir mağduriyet yaşıyorduk, burası çukur vaziyetteydi.

Başkan Çınar, yol yenileme hizmetlerini inceledi

Yeşiltepe Cumhuriyet mahallesindeki yol yenileme çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un her bölgesinde olduğu gibi Yeşiltepe’nin de ulaşım ağını daha konforlu ve akıcı hale getirmek adına yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Fen İşleri Müdürlüğü Yetkilileri ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Şahin Demirci ile birlikte Leventoğlu sokağında başlatılan yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

“Yaşanan mağduriyet gideriliyor, teşekkür ediyoruz”
Başlatılan yol yenileme çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Şahin Demirci, “Leventoğlu sokağımızda bulunan yolumuzun yıpranması ve bozulmasından dolayı mahalle sakinleri olarak büyük bir mağduriyet yaşıyorduk, burası çukur vaziyetteydi. Yolumuzun durumunu Sayın Başkanımıza ilettik, kendisinden Allah razı olsun, buraya komple bir serme yapacaklar. Belediye Başkanımız ve ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Yeşiltepe’mizin ulaşım ağını rahatlatacak yatırımlar devam ediyor”
Yeşilyurt’luların huzur ve güven içerisinde yaşayacağı mekânları ve yolları inşa etmek adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “ Yaklaşık 15 yıl önce alt yapısı ve asfaltı yapılan ancak aşırı kullanım ve yağışlardan dolayı ciddi şekilde bozulan Leventoğlu sokağımızdaki yolumuzu baştan aşağıya yeniliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığı zaman burası daha konforlu ve akıcı hale gelip, ulaşım ağıda rahatlamış olacak. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz hem burada hem de ilçemizin dört bir tarafındaki ulaşım ağının daha kolay ve rahat bir düzeye getirmek adına büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Cumhuriyet mahallerimiz konumu ve yeri itibariyle şehir merkezine, hem de hastanelere ve Yeşilyurt Belediyemizin yeni hizmet binasına yakınlığıyla ilerleyen zamanlarda daha fazla tercih edilecektir. Bizlerde bu bölgemizin her açıdan gelişimine önem veriyoruz. Ekiplerimize çalışmalar sırasında desteğini esirgemeyen Mahalle Muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. El birliğiyle Yeşilyurt’umuzu büyütmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Çınar, yol yenileme hizmetlerini inceledi

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