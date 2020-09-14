Başkan Çınar, yol yenileme hizmetlerini inceledi

Yeşiltepe Cumhuriyet mahallesindeki yol yenileme çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un her bölgesinde olduğu gibi Yeşiltepe’nin de ulaşım ağını daha konforlu ve akıcı hale getirmek adına yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Fen İşleri Müdürlüğü Yetkilileri ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Şahin Demirci ile birlikte Leventoğlu sokağında başlatılan yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

“Yaşanan mağduriyet gideriliyor, teşekkür ediyoruz”

Başlatılan yol yenileme çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Şahin Demirci, “Leventoğlu sokağımızda bulunan yolumuzun yıpranması ve bozulmasından dolayı mahalle sakinleri olarak büyük bir mağduriyet yaşıyorduk, burası çukur vaziyetteydi. Yolumuzun durumunu Sayın Başkanımıza ilettik, kendisinden Allah razı olsun, buraya komple bir serme yapacaklar. Belediye Başkanımız ve ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.