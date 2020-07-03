YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Başkan Çöl: "Kan bağışı pandemi sürecince daha önemli"

Başkan Çöl: "Kan bağışı pandemi sürecince daha önemli"

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 03.07.2020 14:05 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kan bağışının özellikle pandemi sürecinde daha önemli olduğunu dikkat çekerek vatandaşları kan bağışına davet etti.Başkan Çöl, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan Kızılay çadırında vatandaşların kan bağışı kampanyasını yakından takip etti.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kan bağışının özellikle pandemi sürecinde daha önemli olduğunu dikkat çekerek vatandaşları kan bağışına davet etti.
Başkan Çöl, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan Kızılay çadırında vatandaşların kan bağışı kampanyasını yakından takip etti. Başkan Çöl, kan bağışına dikkat çekerek özellikle bu dönemde kan bağışının büyük önem arz ettiğini söyledi. Kan rezervlerinin dolmasına destek veren vatandaşları tebrik eden Çöl, her sağlıklı bireyin yılda en az bir kere kan vermesi gerektiğini belirtti. Kızılay’ın kan bağışı noktasında görev yapan sağlık çalışanlarını da tebrik eden Başkan Çöl, zor ve meşakkatli bir iş yaptıklarından dolayı her türlü desteği hak ettiklerini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:31
Öğle
13:07
İkindi
17:02
Akşam
20:34
Yatsı
22:15

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Begüm Eczanesi
Merkez
Mert Eczanesi
Merkez
Uzman Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Tahmısoglu Eczanesi
Bolvadin
Şifa Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şuhut, sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sessizliğe büründü

Şuhut, sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sessizliğe büründü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingo izleyenleri büyüledi

Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingo izleyenleri büyüledi

Afyonkarahisar'da 4 doktoru darbettikleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

Afyonkarahisar'da 4 doktoru darbettikleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.