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Başkan Çolakbayrakdar: “15 Temmuz bir destandır”

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çolakbayrakdar: “15 Temmuz bir destandır”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında Türk milletinin omurgalı duruşuyla darbe teşebbüsünü, tarih boyunca konuşulacak bir destana dönüştüğünü dile getirdi.
15 Temmuz darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “15 Temmuz’un dördüncü yıldönümündeyiz. Bu ülke tarihi boyunca büyük badireler atlattı. O gece Türkiye’yi kuşatan ruh Çanakkale ruhuydu. O gece birlik vardı, beraberlik vardı, kardeşlik vardı ve bütün göğüsler milli bir imanla doluydu. Cesaretimizle, ferasetimizle, basiretimizle hep beraber sarsılmaz surlara ve yıkılmaz setlere dönüştük. Bu milletin nasıl bir ruha sahip olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; irademize, bağımsızlığımıza ve bölünmez bütünlüğümüze kast edenler için 15 Temmuz gecesini bir cehenneme, ülkemiz ve milletimiz için de bir demokrasi bayramına dönüştürdük. Dolayısıyla kimse ama hiç kimse aziz milletimizi bir daha vatanıyla, bayrağıyla, istiklali ve istikbaliyle sınamaya kalkamayacaktır” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum” diyerek noktaladı.

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