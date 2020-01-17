YURTHABER
  4. Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.01.2020 13:42 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıttı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıttı. Miniklerin karne sevincine ortak olan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın ve Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine destek olduklarını söyledi.
Argıncık Camikebir Mahallesi’ndeki Burhanettin-Hanım Karamete İlkokulu’nda düzenlenen ve Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk’ün de katıldığı törende anaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, ilk kez karneyle tanışan öğrencilerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın ve Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Bütün gayretimiz; çocuklarımızın geleceği içindir. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak adına yoğun bir gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Özellikle hizmetlerimizi; okulların hijyenik temizliği, öğrencilerin güvenliği ve sosyal aktiviteler olmak üzere üç ana başlık altında topladık. Çocukların spor, kültür, sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde yer alabilmeleri için dev yatırımlar yapıyoruz. Bu çerçevede birçok proje ve hizmeti hayata geçirdik. 4 yıldır okulların temizlik çalışmalarını Kocasinan Belediyesi olarak biz yürütüyoruz. Bununla birlikte öğrencilerimiz için hazırladığımız Kocasinan Çocuk Dergisi’ni periyodik aralıklarla öğrencilerimize hediye ediyoruz. Amacımız; farklı bir bakış açısı kazandırarak, değişik konularda öğrencilerimize yardımcı olabilmektir. Çocuklarımız da böylelikle daha güzel yarınlara sağlam adımlar atacaklar. Hizmetlerimizle milli ve manevi değerlere sahip çocukların yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. Allah çocuklarımızın başarılarını daim etsin” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, yarıyıl tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması dileğinde bulunarak sonlandırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Türkiye Grup Müsabakası YolundaMelikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Türkiye Grup Müsabakası Yolunda
Takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralı olarak kurtulduTakla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya standını gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya standını gezdi

Erzincan’ın ilk mobil haber uygulaması Nehaber24 yayında

Erzincan’ın ilk mobil haber uygulaması Nehaber24 yayında

Türk Metal Sendikası Özada Sigorta ile anlaştı

Türk Metal Sendikası Özada Sigorta ile anlaştı

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:47
Öğle
12:53
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:10

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esra Özkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Erciyes Anadolu Holding’ten yardım eli

Erciyes Anadolu Holding’ten yardım eli

Kayserispor’un Kupa maçı kadrosu

Kayserispor’un Kupa maçı kadrosu

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.